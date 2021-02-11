經濟

TVB主席許濤：大陸收入將超港 邀曾志偉助攻內地 擬推綜藝節目拓市場

【明報專訊】電視廣播（0511）（TVB）近年積極開拓內地市場，去年受新冠病毒疫情衝擊，集團連續3年業績「見紅」，反之內地業務收入卻創下8.03億元的歷史新高（見圖）。電視廣播主席許濤昨日表示，看好內地市場收入會超越香港市場，並指找來藝人曾志偉及王祖藍加入管理層，主要看中兩人在內地發展表現突出，亦有發展直播帶貨及熟悉內地媒體環境，今年TVB更擬發展綜藝節目強攻內地市場。

明報記者 陳偉燊

許濤昨日與傳媒會面時表示，TVB今後在內地及大灣區除合拍劇外，亦計劃借助曾志偉及王祖藍，開發與內地市場對接的綜藝節目，推動旗下藝人到內地不同平台增加曝光，由拍劇上節目，以至參與直播帶貨。他認為，曾志偉等人熟悉內地媒體市場及有人脈資源，亦有涉獵幕前工作及直播帶貨，可以借助二人經驗開拓內地市場。

料非廣告收入比重增

許濤透露，暫擬發展綜藝節目包括歌唱選秀，可與內地及大灣區觀眾直接互動，以及派員到當地出賽等。他預期，內地業務比重日後會超越香港，而非廣告收入比重亦會超越廣告收入。

集團行政總裁李寶安則展望，今年電商業務發展會較去年佳，並擬針對一般電商欠缺的電視宣傳加強開發。許濤補充，TVB繼續發展長視頻內容之外，未來會重點發展非廣告業務及收入，計劃在數碼媒體業務加大投入及加聘人手。

談到傳統廣告業務，李寶安稱，今年首季廣告已明顯比去年同期顯著好轉，表現與去年底持平，認為「有很大起色」。當中免費電視廣告受惠於有較多大中型客戶，因此復蘇情况明顯比有較多小廣告客戶的myTV SUPER為佳。他說，難以預測廣告費何時恢復到2019年社運前水平，但對全年廣告收入表現有信心。

伙荷李活公司推美劇 獲韓國翻拍

至於TVB於2017年與荷李活製作公司合資成立、主要從事美劇製作的Imagine Tiger Television，許濤說至今已推出3部作品，其中一部獲韓國公司看中購買IP翻拍，另因製作團隊與美國著名小說作家Dan Brown稔熟，目前正開發以他筆下著名小說《達文西密碼》中的宗教符號學教授Robert Langdon為主角創作的新美劇。

在債券投資方面，李寶安表示現時餘下組合約4億至5億元。他表示，TVB已準備好今年在債券到期時還本付息，涉資約19億元。去年度為保守起見而不派息。許濤稱，未來派息會視乎發展而定。

相關字詞﹕達文西密碼 許濤 李寶安 電視廣播

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