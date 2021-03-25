市場適應私樓供應目標 勿隨意改動

梁認為，市場現已對上述供應目標形成共識，認為不要隨意改動，「所謂牽一髮動全身，你（港府大幅增加供應）推冧樓價的話，首先業主會不高興，一定出來示威；第二發展商亦會出來示威；第三是會打爛很多目前在樓市搵食者的飯碗」。

年輕同事購市區400呎樓 父母資助

梁劍平透露，他在恒生大學一名30多歲的同事，近日有小朋友出生，由父母資助首期購入紅墈一個400方呎住宅單位自住，故他相信，只要私樓樓價像過去一年般維持穩定，不要大上大落，不論發展商或擬置業者均會自行調節，年輕人亦可以上車，「為了配合年輕人的購買力，發展商近年在新盤開則時已增加開放式及1房單位的數目；而且港府在一年多前已放寬按保，首置客購買800萬元或以下物業最多可借九成按揭，我覺得不少年輕人是有能力供樓的，他們可以先買300多萬元的細單位，將來賺到更多錢再細屋換大屋」。

根據恒生銀行的按揭計算機，貸款額300萬元，還款期30年，利率2.15厘，每月按揭還款為11,315元。

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