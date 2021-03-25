恒生大學梁劍平：公屋不足 須檢視分配解富戶問題

中央關注港房屋問題 盼改善整體福祉

梁劍平認為，中央領導人近日表示關注本港房屋問題、相信是希望改善港人整體福祉，而他覺得，本港與內地制度上有眾多不同，要解決房屋問題的難度較大，「在內地要解決房屋問題較容易，政府宣布要拆卸某舊區重建，居民獲妥善賠償及安置後一般都會願意遷出；但香港的情况不同，政府若擬發展某一舊區或新界郊區，往往有居民就賠償寸土必爭，稍不滿意便會激烈對抗，其間又會邀請傳媒採訪把事件公諸於世，這樣的話，港府如何可以收地呢？香港人已習慣自由，社會又開放，並非所有人都會聽話合作」。

目前規劃署審批非住宅用地改劃作住宅用地時，一般會諮詢區議會及舉行公聽會，往往因為被當地居民反對而未能推行，梁劍平分析，由於大部分港人已習慣捍衛自身權益，此問題很難解決，「規劃制度僵化是一件事，我們習慣了自由也是一件事，坦白講，假如你要在我的住宅對面建屋，我也會去示威，因為這會遮阻着我家中的陽光」。

港府近年重視規劃 公屋基建完善

梁劍平指出，本港近年在土地發展上形成一套制度及文化，改劃土地用途要經過政府多個部門審批，並且又會廣泛諮詢各持份者，缺點當然是造地較慢，但優點是經審批後可作住宅用途的土地質素高，附近的基建配套完善，適合市民居住。

「假如不改善基建配套的話，港府目前在大嶼山梅窩興建10萬個公營房屋單位，會否有很多人願意搬去居住呢？其實我覺得港府近年在規劃方面頗顧及市民需要，即使公屋所在的地區亦很方便，有不少香港人已習慣享受這些福利」。他舉例說，某個正在市場銷售的九龍區新盤，呎價逾3萬元，附近便是一個近年始落成的公共屋邨，可供4至5人居住的大單位每月租金僅3000多元。

綠置居滯銷 反映公屋戶置業要求高

正正由於不少公屋的質素如此理想，租金又如此相宜，需求自然龐大，房委會最新數字顯示，截至去年底，有近15.4萬宗一般公屋申請，以及約萬宗配額及計分制下的非長者一人申請，平均輪候時間為5.7年，較3個月前延長0.1年。為紓緩公屋輪候時間長的問題，房委會於2015年起推出「綠置居」資助房屋計劃，以折讓價出售單位協助公屋戶置業，目標是使他們遷出原有公屋單位，借此加快公屋流轉。

不過，去年底發售的綠置居柴灣蝶翠苑及青衣青富苑，提供3696個單位，面積約187至471平方呎，售價由81.77萬元起，至最貴272.61萬元，即呎價普遍僅4000多至5000多元，惟仍賣剩523個單位，當中有516間來自青富苑，7間來自蝶翠苑。

梁劍平認為，上述原意用來幫助公屋戶置業的綠置居滯銷，可歸納為三個原因：「第一是（公屋戶）要畀錢（買樓）、第二是交通不方便、第三是隨時要住得更細；假如我現時住在市區公屋大單位，每月租金僅3000多元，隔籬便是豪宅，老虎蟹都不會搬走啦！」

落實富戶政策 面對阻力多

正因為公屋資源如此寶貴及短缺，應該留給真正有需要的家庭。房委會的新公屋富戶政策2018年10月起生效，若公屋住戶的家庭入息超逾現行公屋入息限額5倍，或家庭總資產淨值超逾現行公屋入息限額100倍（見表），或未有在指定日期或之前交回填妥的申報表，或選擇不作出申報，便須遷離其公屋單位。而運輸及房屋局數據顯示，截至2019年3月，房委會已向約580個違反新富戶政策的公屋住戶發出《遷出通知書》，但只有134個住戶交還公屋單位。有關注團體認為，情况反映政策成效不大。

梁劍平相信，房委會在落實上述公屋富戶政策時面對不少阻力，「始終本港一直是自由社會，有很多利益團體，港人對政府的服從性不像內地民眾般強」。但他強調，港府的確有必要檢視如何更好地運用公屋資源，確保公屋資源更聚焦地分配給較有迫切住屋需要人士，這是解決本港房屋問題的正確方向。

明報記者 葉創成

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