內地互聯網醫療流行 方便兼享醫保

明報記者 黃清瑤

香港的醫療制度為人詬病，雖然市民可以利用低廉價錢到公立醫院或門診就醫，惟等候時間長，若非情况危急，或要等候數年，方可見到專科醫生及接受治療。有見及此，港府早年推出自願醫保計劃，市民透過買入食衞局認可的保險計劃，以使用私營醫療服務。

五險一金可分擔醫療開支

在內地，一般民眾每月都要繳交「五險一金」，當中就包括有醫療保險，若國民患病及前往醫院就醫，就可以索償部分醫療費，至於可以索償多少視乎所在城市的條例。就以東莞市為例，如到社區服務機構就診最高可索償費用的70%，如到最高級別的三級醫院就醫，最高可索償費用的50%。

物價劃一監管 在線結帳

去年在新冠病毒疫情影響下，內地多個城市實施封城政策，或限制居民外出次數，自此網上問診更受內地民眾歡迎，三大內地互聯網在線醫療平台就包括有平安好醫生（1833）、好大夫、微醫。國民只要下載手機應用程式就可以選擇醫生進行圖文、語音或視像問診，問診完畢可由有關醫院郵寄藥物，相當方便。

在本周二，國家醫保局醫藥服務管理司司長熊先軍表示，符合條件的互聯網醫療機構，為社會醫療保險的投保人提供的常見病、慢性病的線上覆診服務，將納入醫保基金的支付範圍，診療費和藥費會以地區醫保規定支付，實現在線直接結算。

加強「互聯網+」政策 網醫制度化

另外，除了由醫院郵寄藥物，是次亦新增條例，可由病患者帶同電子醫療記錄，到藥房自行購入處方藥物。簡單而言，假設國民患有慢性病如糖尿病、高血壓等，此後可以在互聯網醫療機構覆診，診金及藥費即時索償，僅支付需負擔金額即可。

目前全國各省市都已經推出「互聯網+」醫療服務價格和醫保的支付政策，項目類別主要涉及互聯網的覆診、遠程會診、遠程監測等，如在北京、上海、江蘇等地，部分醫療機構的醫保患者已可以在家問診、線上支付、藥品配送到家；天津、黑龍江等地亦及時將符合條件的互聯網醫療機構納入協議管理範圍；遼寧等多個省市全面推廣了醫保的電子憑證；山東、福建等地實現了處方開藥事前提醒、藥方審核、事後監管一體化。當中又特別提到「制定調整價格應保持線上線下合理比價」，意思是線上服務可以比傳統就醫方式，更能節約患者的醫療費用支出。

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