大圍北角一籃子工廈物業 意向價1.9億

欽州街全幢舊樓意向價7000萬

是次出售的物業為沙田大圍成全路1至7號順景工業大廈3樓A單位、6樓A1單位、5個私家停車位及1個貨車停車位，建築面積約21,384方呎，意向價1.2億元，呎價5612元。當中部分交吉，部分連租約出售，而物業佔約全幢物業不可分割業權之7.76％。

另一個出售的物業位於北角屈臣道4及6號海景大廈B座502室，建築面積7100方呎，另同時出售1樓的2個停車位，可供停放4輛私家車，意向價7000萬元，即呎價約9859元。世邦魏理仕資本市場部董事黎其峰預計，「標準金額」補地價先導計劃可望帶動工業物業成交及做價上升，料成投資者追捧目標。

此外，中原（工商舖）商舖租賃部分區營業董事鄧銘揚表示，獲委託推售深水埗欽州街64A號全幢舊樓，物業現為1幢6層高的商住物業，將以現狀及連租約形式交易，意向價7000萬元，以總面積2831.55方呎計，呎價2.47萬元。據悉，項目月租收入約11.5萬元，租期最長至2022年底，即買家可享租金回報2厘。他續指，項目亦具重建價值，若重建作商住物業，最高樓面約5580方呎。