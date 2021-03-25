華懋佐敦禮苑大廈批強拍 底價7.7億

翻查資料，禮苑大廈現為一幢樓高10層的商住物業，地下為商舖，樓上為住宅，樓齡逾50年，華懋2019年持有81.85%業權，並向土審申請強拍，當時遞交估值報告顯示，項目估值為逾5.54億元，即現時批出底價較2年前估值報告高40%。項目坐落於住宅（甲類）用地，若重建作商住物業，發展地積比率為9倍，即可重建樓面近10萬方呎。

恒地翡翠園今強拍 底價逾25億

另由恒地（0012）持有大部分業權的西半山羅便臣道105號翡翠園，將於今日進行強拍，項目地盤面積27,530方呎，最高可建樓面約12.66萬方呎，底價25.05億元，即每方呎樓面地價約19,780元。翻查資料，連同今日強拍的項目，今年首季共有3個項目完成強拍，餘下兩宗分別為恒地黃埔街22、22A及24號及必嘉街88、90及90A號，以及高山企業（0616）的堅尼地城吉席街93及95號，3個項個共涉及31.77億元。至於申請個案方面，今年首季暫錄得3宗申請。