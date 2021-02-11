LP6復活節假推售266個車位 最貴233萬

發展商表示，今次LP6推出首批車位，涉及266個，包括216個私家車停車位及50個電單車位，私家車位售價由211萬至233萬元，電單車位售價則由12.8萬至17.8萬元。登記認購截止為3月28日，並於3月30日抽籤，同日於LP6網頁公布抽籤結果，266個車位定於下月3日(下周六)、即復活節長假內發售。整個LP6合共提供2392個住宅單位，提供479個私家車停車位，以及50個電單車位，設於項目地庫1及2樓。

緻藍天車位262萬沽 康城新高

事實上，日出康城區內新盤車位售價理想，緻藍天LG1層雙號車位，今年初便以262萬元售出，原業主2018年9月以250萬元買入，帳面賺12萬元或約5%，預料是次成交價創日出康城屋苑車位新高價紀錄。

另外，近年部份新盤屋苑向買家提供稅務優惠，吸引部份非本地買家入市，惟部份新盤集中地區，因租盤量較多，令單位租金回報較低。

龍譽3房戶3.33萬租 回報不足2厘

香港置業市務經理(銷售)吳仁傑稱，由來自台灣、以公司名義持有的啟德龍譽2A座高層B室，3房間隔，望海景，實用890方呎，以月租3.33萬元租出，實用呎租約37.4元，屬市價水平。原業主2017年4月一口氣以公司名義購入屋苑同一座3個B室，其餘2伙早前已相繼租出，是次租出的單位以當年購入價2231.2萬元計，租金回報僅約1.8厘。