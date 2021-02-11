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旺角ONE SOHO主打1房 最快下月推

【明報專訊】綜合市場資訊，3月迄今整體新盤成交累積錄約1020宗之際，九龍區即將再有全新樓盤登場；信置(0083)與莊士機構（0367）、市建局合作發展的旺角山東街ONE SOHO，預售樓花同意書預料於短期批出，最快下月推售。

ONE SOHO樓花期約28個月，信置營業部集團聯席董事田兆源指，ONE SOHO的價錢會以市區1房單位參考，而項目樓書正準備中，設於奧海城三期售樓處亦進入最後階段，將設有一對1房示範單位；項目提供322伙，由開放式至2房間隔，當中1房戶佔逾85%，實用面積約300方呎。

信置同系西貢133 PORTOFINO，亦上載新銷售安排，推出14伙，周日（28日）起招標，6月25日截標，包括3幢洋房。

嘉華嘉林邊道項目冀下月登場

另有份參予發展西南九龍長沙灣維港滙I的嘉華（0173），亦將有全新樓盤登場；嘉華營業及市場策劃總監(香港地產)溫偉明指，旗下九龍嘉林邊道2號項目，最快下月以招標形式推售；項目提供5伙洋房單位，實用均逾4000方呎，開價參考九龍豪宅。

溫續指，嘉華同系大埔白石角嘉熙累售1016伙，佔單位總數逾90%，連車位套現逾90億元，尚餘約100伙餘貨（包括10餘伙特色戶）；啟德嘉峯匯則累售818伙，佔單位總數逾80%，套現逾90億元，預計年內交樓，短期會推出花園洋房招標。

新盤市場昨日不乏大額一手成交；恒地（0012）牽頭的馬鞍山迎海，透過招標售出3期迎海‧星灣御第23座地下及1樓B室，屬複式連花園特色戶，成交價5200萬元（連雙車位），單位實用3114方呎連613方呎花園，實呎1.66萬元，買家成交期180日，為樓盤今年首宗一手成交。另同系北角君譽峰，以801.31萬元售出26樓G室，實用288方呎1房戶，實呎27,823元。

迎海富豪‧山峯昨各錄逾半億成交

另百利保（0617）牽頭沙田九肚富豪．山峯，今年以來累售10伙、套現約6億元；最新透過招標售出第2座6樓A室、屬4房4套間隔，實用2107方呎，成交價5120萬元（連車位）、實呎2.43萬元，買家成交期720日，及可提前入住。

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