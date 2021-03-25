經濟

香港地產

樓市成交熾熱 三大代理行首季增聘共千人

【明報專訊】首季二手交投暢旺，代理業界亦招兵買馬。綜合中原、美聯、利嘉閣提供的資料，三大代理行於今年首季內，已合共增聘約1000名新員工、合共增開約38間分行。以新增分行數量計，以中原增開18間分店佔最多；若以增聘人手計，則以美聯增聘約500人佔最多。

季內共增開約38間分行

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指，首季樓市回勇，預測今年整體樓價升幅15%，而中原於今年首季內，已增聘300名代理、增設18間分行，屬三大代理行中，期內新開最多分行的代理；當中屬新盤供應重鎮的新界，已增設11間分行，即佔今季新增分行總數逾六成，包括以月租合共逾100萬元，租入火炭御龍山兩個舖位，屬中原新界區分行舖位歷來租金最貴。

中原百萬月租御龍山兩舖

事實上，中原新近亦進駐大埔白石角，以月租近40萬元租入3個相連舖，面積合共2345方呎，可容納80人。陳續指，目前中原香港的分行總數約450間、人手約6000名，全年目標增加50間分行、人手增1200名。

另一龍頭地產代理行美聯，亦積極開拓新分行量和增加人手。美聯住宅部行政總裁布少明指，預計新界新盤將陸續登場，美聯正在大埔區內擴軍備戰，最近就租用白石角海鑽．天賦海灣地下相連舖位，作為全新龍頭舖，面積約2200方呎，月租約20萬元，可容納近50名員工。

美聯首季增聘500人最多

美聯今季內已增聘約500人，是新聘最多人手的代理行，並新增10間分行。

布少明指，今年目標是新添30間分行，增聘近1000名前線員工。利嘉閣總裁廖偉強回應查詢指，該公司首季內已新增10間分行、增聘約200人，全年目標增加30間分行、增聘約800人。

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