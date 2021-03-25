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新城市廣場2房千萬元破頂 河畔實呎重上2萬 97貨帳面仍賺1.5倍

【明報專訊】十大屋苑首季破千宗成交，二手氣氛熾熱，部分老牌屋苑亦錄得破頂成交，其中樓齡約30年、沙田指標屋苑新城市廣場，新近有2房單位以1000萬元成交，創下屋苑同類單位新高，打破2018年創下的舊紀錄；同區河畔花園亦有單位呎價重上2萬元，原業主1997年入市仍勁賺1.5倍。至於新元朗中心及青衣綠悠雅苑，亦有單位成交價追平屋苑同類最高紀錄。

明報記者 歐陽慧恩

沙田區本月樓市交投活躍，中原高級資深區域營業經理馮澤源指，沙田區（包括市中心、由河畔花園至碧濤花園一帶屋苑，以及小瀝源一帶﹚本月已錄得約210宗二手成交，逼近上月全月水平，其中沙田市中心本月至今已錄得21宗成交，接近上月22宗。上述創新高價成交的新城市廣場2房單位，位於5座中層B室，實用583方呎，原業主最初叫價1050萬元放盤，新近減價50萬元或5%後，以1000萬元售出，成交價創屋苑兩房單位新高，實呎17,153元。原業主則於2013年以638萬元購入單位，持貨約8年，帳面賺362萬元或57%。

新元中2房連天台708萬平同類紀錄

翻查資料，屋苑同類2房戶，對上一次最高紀錄於2018年4月創下，當時成交價為970萬元，即上述新成交價，比舊紀錄推高30萬元或3%。

另外，同區河畔花園亦錄高價成交，市場消息指，屋苑C座頂層3室，實用242方呎，原則2房現改為1房間隔，並連約277方呎天台，以490萬元成交，實呎20,248元。

原業主1997年初198萬元購入上址，當時更曾向房協申請首置貸款計劃入市，意味買家入市首期可能相等於樓價約5%，即約10萬元，持貨24年，帳面獲利292萬元，升值約1.5倍。

其他地區亦有單位以高價易手，中原副區域營業經理王勤學表示，新元朗中心2座頂層連天台兩房單位，實用466平方呎，原業主開價710萬元，微減2萬元後，以708萬元沽出、實呎15,193元，追平屋苑兩房單位2019年11月的高價紀錄。原業主2013年5月以426.8萬元購入單位，持貨約8年，帳面獲利281.2萬元或66%。

綠悠雅苑綠表2房730萬追平高峰

另有市場消息指，青衣「置安心」屋苑綠悠雅苑1座高層G室，實用539方呎，2房間隔，以綠表價730萬元易手、實呎13,544元，是次成交為去年11月後，屋苑再有2房單位以綠表最高成交價紀錄730萬元易手。上述原業主2013年以376萬元向房協一手購入，持貨8年，帳面獲利354萬元或94%。

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