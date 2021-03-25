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經濟
2021年3月25日星期四
技術取勝
投資策略
騰訊上季本業多賺30％ 研設金控公司 稱今年重點配合監管 ADR再跌3％
手遊業務上季增長放緩至四成
彭博：人行擬伙科企合資共享數據
疫苗叫停挫傳統經濟股 恒指跌穿28000
績後大行齊唱淡 吉利再挫12％失守20元
友邦51億購東亞人壽業務
小米本業純利按季跌22％ 王翔：缺晶片致供貨不穩 料明年更嚴峻
周受資轉投字節跳動任CFO
百度快速納入綜合指數 下月9日起生效
TVB連蝕3年 去年輕微收窄至2.81億
安踏染藍後首份業績 去年純利跌3.4%
保誠伙數碼醫療MyDoc 提供遙距視像診症服務
陳啟宗稱滿街鮮血才入市 拒財團邀約合作壽臣山項目
大新：減值貸款率金融海嘯後新高
復星旅文：料今年下半年市場反彈
英特爾美建晶片廠 股價即破頂 挑戰台積電 大打「國家安全」牌
退市法案展諮詢 中概股爆小股災
路透：滴滴爭取7800億估值 傾向紐約上市
張兆聰：留意績後強勢股 九毛九逢低吸
李曉佳：科創板註冊制 還看阿爺「制唔制」
技術取勝：頤海反彈宜重上95元
甘比主動傾公事 大劉先開口畀意見
劉思明：恒綜指險守未失陷 新經濟撐大市
周顯：律師也是力不到不為財
湯文亮：樓神不留神 冇得做樓神
新城市廣場2房千萬元破頂 河畔實呎重上2萬 97貨帳面仍賺1.5倍
樓市成交熾熱 三大代理行首季增聘共千人
旺角ONE SOHO主打1房 最快下月推
LP6復活節假推售266個車位 最貴233萬
華懋佐敦禮苑大廈批強拍 底價7.7億
大圍北角一籃子工廈物業 意向價1.9億
內地互聯網醫療流行 方便兼享醫保
灣區須知：港人可參加社保 留意醫保有否重疊
恒生大學梁劍平：公屋不足 須檢視分配解富戶問題
市場適應私樓供應目標 勿隨意改動
技術取勝：頤海反彈宜重上95元
【明報專訊】閱文倘守穩轉好趨勢未變（圖）
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