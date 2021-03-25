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李曉佳：科創板註冊制 還看阿爺「制唔制」

【明報專訊】前日有外電引述消息指，吉利（0175）科創板上市或因內地監管部門擬收緊門檻，未必滿足「高科技」要求而遇阻。同日業績會上，吉利高層強調一切以監管層批覆為準，言語間看來，能否成為首間科創板上市的汽車股，主導權非在公司手上。

吉利去年6月宣布回A，9月28日獲上市委員會批准，根據註冊制流程，上市申請將報送中證監註冊，並在20個工作日內作出同意或否決。期間如有需要，中證監可要求對申請者進一步問詢。但至今半年已過，吉利仍未收到中證監回覆或問詢。

科創板審批降速 始於螞蟻上市煞停

事實上，近月已有聲音指科創板的審批速度大幅下降。全國兩會期間上海市工商聯副主席樊芸提到，截至2月4日科創板IPO排隊企業超過224家，出現小型「堰塞湖」。另有業界人士更指出，審核減速始於去年11月，即螞蟻集團上市被煞停之時。如果說螞蟻是因得罪高層、觸及逆鱗而上市煞停，那吉利至今未有音訊則原因未明，可能要如外電所稱，等到下月中證監發布科創板上市細則修訂，才能知吉利是否科技「未夠班」。

監管新規未出 企業上市已臨「拖字訣」

但肯定的是，年初以來監管部門對上市申請審批收緊。1月底2月初，中證監先後公布新規定，包括對IPO企業隨機現場檢查，以及就股東信息披露作出監管指引；與之相對是2月以來多達51家企業主動撤回IPO申請，其中16家企業便是被抽中要現場檢查。中證監主席易會滿上星期公開解釋，「撤回潮」其中一個原因是保薦機構問題，亦重申註冊制絕不意味放鬆審核要求。

誠然，不放鬆審核以保障股民十分重要，但正如當日明明已完成各項上市流程的螞蟻，卻栽在未出現的所謂新監管要求；如今次吉利真是因為還沒公布的修訂細則而遭「拖」字訣，這樣實難令人相信內地股市是市場化法治化的資本市場。

監管環境變 萬達恒大回A終落空

執筆之時，萬達商業糾纏逾5年之久的A股IPO之旅以主動撤回而告一段落，此前恒大（3333）回A也在焦頭爛額中劃上句號。兩家地產龍頭都因當時行業監管環境的變化而上市申請被拖延更最終落空，再看今日的螞蟻與吉利，可見無論是主板還是科創板、是註冊制還是審批制，上市與否最終還是看阿爺「制唔制」。

[李曉佳 財經澡堂]

相關字詞﹕螞蟻集團 萬達商業 科創板 吉利 註冊制

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