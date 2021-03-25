路透：滴滴爭取7800億估值 傾向紐約上市

傳最快下季上市 規模僅次阿里

按此估值目標計算，若滴滴出售其10％股份，將可籌集約100億美元資金。消息稱，滴滴最早可望次季在美國上市。倘若事成，這將會是自2014年阿里巴巴赴美上市集資250億美元以來，中國企業在美國最大規模的IPO。

另一名接近滴滴的消息人士稱，若滴滴在美國上市後，也可能尋求在香港第二上市。不過部分消息人士稱，滴滴傾向於紐約上市，部分反映其對在香港申請上市的擔憂，恐滴滴使用兼職司機及「白牌車」的做法，會面臨更嚴格的審查。2019年，滴滴曾因使用無證車輛，多次被上海當局罰款。

另有消息人士稱，在美國上市的好處，是申請進度較可預測。滴滴的競爭對手嘀嗒出行，去年10月傳出向港交所提交招股書，至今尚未掛牌。

儘管中美兩國近年關係緊張，但由於美國市場資金充裕，近年吸引多家中國企業赴美上市。根據Refinitiv的數據，中國企業去年在美國上市集資120億美元，集資額是2019年的3倍以上。

滴滴稱未有確切計劃

不過滴滴向路透社稱，對上市地點或上市時間，未有確切計劃。消息稱，上月春節前，有投資者曾私下交易滴滴部分股票，交易價格顯示該公司的估值低於500億美元。滴滴的投資者包括軟銀、阿里巴巴（9988）和騰訊（0700）等科技巨頭。

（綜合報道）

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