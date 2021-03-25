退市法案展諮詢 中概股爆小股災

B站較港招股價跌5％

至於在港早已掛牌的中概股龍頭阿里巴巴（9988）及京東（9618）則只較昨天港股收市跌1.8％及1.4％。

另外，電動車大廠特斯拉（Tesla）行政總裁馬斯克（Elon Musk）昨在Twitter公布，特斯拉顧客今後可透過比特幣買車。特斯拉官網正式引入比特幣買車的選項，但暫時只適用於美國客戶，不過今年稍後這選項將陸續推廣給海外客戶。

Tesla准比特幣買車 暫限美國客

為免外界質疑他炒賣比特幣，馬斯克強調，收到比特幣後，不會換成匯率穩定的法定幣（fiat currency），只會以比特幣形式保存。此外，特斯拉將使用內部開發或開源軟件，處理收到的比特幣。比特幣價格昨在5.6萬美元徘徊。受長榮貨輪在蘇伊士運河擱淺影響，原油運輸受阻刺激國際油價昨晚升3％。聯儲局主席鮑威爾及美國財長耶倫均表示，隨着疫苗接種加快，經濟有望在今年反彈，道指升逾300點。

羅賓漢申納斯達克上市

此外，今年初被質疑限制「散戶逼空華爾街」而掀起爭議的免佣交易平台羅賓漢（Robinhood），證實已向美國證交會（SEC）提交IPO申請，準備透過納斯達克交易所掛牌上市。由於此次申請為秘密提交，按照慣例，其申請文件毋須披露財務細節。

（綜合報道）

[國際金融]