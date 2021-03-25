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英特爾美建晶片廠 股價即破頂 挑戰台積電 大打「國家安全」牌

【明報專訊】全球半導體供應短缺之際，發展半導體產業成為美國拜登政府的重要戰略。在半導體領域近年逐漸落後於東亞競爭對手的英特爾（Intel），在美國政府背書半導體產業的環境下， 公布了一系列振興計劃，一方面加強外判生產業務，另一方承諾斥資約200億美元，在美國亞利桑那州興建兩座新的晶圓廠，預計2024年投產，以擴大面向歐美客戶的晶片代工業務，並暗示或在明年公布在歐美增設其他新廠房，矛頭直指台積電與三星電子等競爭對手。英特爾股價昨早段創新高。

剛上任一個多月的英特爾行政總裁蓋爾辛格（Pat Gelsinger）稱，英特爾並未放棄其作為晶片設計師及晶片製造商的角色，未來將保留大部分生產業務，繼續致力為其他公司生產晶片。這呼應了拜登政府推動高科技製造業回流美國的規劃。蓋爾辛格透露，將把英特爾在美國和歐洲的晶片生產活動，合併成名為「晶圓代工服務」（Intel Foundry Services）的獨立業務，決心在代工領域分一杯羹。之前英特爾也為其他公司代工晶片，但未能吸引大量業務。蓋爾辛格稱，英特爾這次將更加專注，已經有企業和政府對其產品產生興趣。

不過在少數有能力投資於半導體先進製程的企業當中，英特爾的研發進度仍落後於台積電和三星電子這兩大競爭對手。蓋爾辛格透露，2023年起，將更倚重第三方晶片製造合作伙伴，生產一些最先進的處理器。他說，已解決其最先進7納米晶片製程的問題，目標是今年進入該晶片的最後設計階段，並在2023年向客戶供貨。

解決7納米晶片製程問題 2023年供貨

蓋爾辛格表示，英特爾正競逐美國國防部一份建造商業晶圓廠的合同，建設該廠是為了滿足美國政府的安全需求。彭博社專欄作家Tim Culpan的評論文章形容，英特爾的賣點是美國半導體「民族主義」，蓋爾辛格在發布會不止一次打「國家安全牌」，希望成為一家專注於美國本土的晶片製造商，招徠關注美國供應鏈安全的客戶。

該評論文章稱，蓋爾辛格暗示美國和歐盟需要一個並非處於東亞的可靠合作伙伴，而台積電和韓國三星正是東亞的重要企業。該評論文章亦稱，蓋爾辛格在講話中，少有提及盈利或股東回報，彷彿英特爾的振興計劃是為了復興美國。

評論：美國半導體「民族主義」招徠

事實上，美國在科技領域面臨的競爭愈趨激烈。拜登已於上月底簽署行政命令，啟動對半導體、稀土等關鍵領域的供應鏈為期100天的評估。事實上，美國國會早前通過的《國防授權法案》，已覆蓋多項提高晶片產能的措施，但還需要撥款程序來提供資金。拜登政府已表明，正尋求撥款370億美元，以提升美國晶片產能。根據半導體產業協會的數據，美國目前佔全球半導體產能的12％左右，低於1990年的37％。

本月美國人工智能國家安全委員會發表的報告，更認為「對台灣地區的半導體依賴，已成美國的戰略弱點」，建議盡快重建美國半導體供應鏈，莫再單一押注台積電。該報告更建議，美國須限制中國製造最先進計算機晶片的能力，恐潛在對手在半導體領域長期超過美國，或突然中斷美國使用尖端晶片的渠道。

（綜合報道）

[國際金融]

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