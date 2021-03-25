經濟

復星旅文：料今年下半年市場反彈

【明報專訊】全球旅遊業受疫情影響停擺，復星旅文（1992）去年由盈轉虧蝕25.7億元人民幣，董事長及首席執行官錢建農指出，短期而言全球旅遊市場恢復將視乎各國的疫情防控和疫苗推進，相信今年各國疫情將有所改善。一旦疫情受控，旅遊恢復會非常強勁，料今年下半年市場會迎來反彈。

海南倘開放免稅牌 將考慮申請

錢建農續稱，海南於2025年可望達成全島免稅，現時海南業務佔集團收入的份額不大，但相信未來會有所提升。當海南成為香港或其他購物天堂般的消費地區，亦會利好旅遊行業發展，只要海南開放申請免稅牌照，集團一定會考慮，但最終取決於政府未來的政策。海南全島免稅後，亦會快速推動其他零售行業，整體商品價格亦有一定優勢。

他指出，集團不但會部署海南旅遊零售業務，亦會涉及整個旅遊零售行業，去年9月開始招聘相關團隊，線上場景包括Thomas Cook生活方式平台，線下將同步展開業務。

2023年底前增16度假村

Club Med品牌方面，副董事長Henri Giscard d' Estaing表示，Club Med傳統業務包括海邊度假村及滑雪度假村，預計會在2023年底前開設16間度假村，當中7間為冰雪度假村。他指現時中國滑雪人次不斷增加，但生態未完善，只在初期發展階段，市場有很大空間。

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