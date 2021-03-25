大新：減值貸款率金融海嘯後新高

淨息差收窄至1.63厘

大新銀行昨日績後收報8.48元，跌2.3%；大新金融收報24.95元，跌2.9%。期內，大新銀行的淨利息收入跌9.3%至36.96億元，淨服務費及佣金收入僅升3%至11.8億元。淨息差收窄0.24個百分點至1.63厘。

大新銀行董事總經理王祖興表示，去年第四季淨息差已回穩，單季淨息差略高於全年水平，但預期淨息差會繼續受壓，未來將以調整存款結構令淨息差保持平穩。

此外，他解釋因2019年基數低，而且在新會計準則導致信貸減值虧損上升。雖今年前景仍不明朗，但大新已作充足撥備，相信年內減值金額不會大增。

去年逾期1年貸款按年增65%

大新去年逾期1年以上的貸款亦按年增加65%至5.26億元，財務及營運總監王伯凌指出，主要來自本港的中小企及商業貸款，當中相當一部分貸款都有物業抵押，只因去年疫情影響，令法庭處理抵押品變現的時間拖長。