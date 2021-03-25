經濟

陳啟宗稱滿街鮮血才入市 拒財團邀約合作壽臣山項目

【明報專訊】恒隆地產（0101）旗下壽臣山項目曾捲入中美外交風波，董事長陳啟宗在年報中自誇恒隆是「趁低拾寶的能手」，並解釋今次入市是趁市况低迷，「只有當滿街鮮血時，恒隆才會入市」。他透露，有參與競投壽臣山地皮的財團，在恒隆中標後尋求成為合資伙伴，又稱「靜候20年並非為了與他人分享成果」而拒絕。

明報記者 方楚茵

鮮有在港投地的恒隆，現時在港住宅項目不多。雖然對上一次投地已是2000年購入奧運站浪澄灣地皮及1999年購入九龍站地皮（現君臨天下）。不過，陳啟宗不忘與股東回味20多年前得意之作，指「有人說」君臨天下是香港史上盈利最豐厚的房地產項目。今次購入的壽臣山項目，按現時恒隆的規模計亦非那麼大，項目本身及地價具吸引力，預期最終盈利會令人滿意。

或續出售本港成熟投資物業

陳啟宗表示，若再物色到其他優質且價格同樣吸引的地塊，將毫不猶豫再度出擊。他表明，恒隆只對真正豪宅感興趣，在港投資其他房地產領域的可能性極微，甚至可能會繼續出售一些成熟的投資物業，但沒必要倉卒決定，會持續觀察政治、經濟和市場局勢的演變。

翻查資料，恒隆目前在港擁有包括渣打銀行大廈、雅蘭中心、康怡廣場、山頂廣場、恒隆中心、Fashion Walk 、家樂坊及淘大商場等投資物業。

暗批林鄭班子「施政無能」

至於本港租賃業務，陳啟宗指出，香港的租賃市道將會持績疲弱，又指如果未來數年的租金能維持在去年的水平，他已心滿意足。他對香港所有商舖物業都不樂觀，縱使恒隆表現優於市場，但零售額下降了20%，租金收入跌10%，早前提供的租金寬減帶來的負面影響仍持續，或須再推出新寬減。集團去年辦公樓的租金少收6%，情况在2021年內變得更差。

除一貫睇淡香港，陳啟宗不忘大讚內地發展，並正研究數個大都會，也樂意在已進駐的城市擴充規模，繼續視中國為投資四、五星級商場，特別是五星級購物商場的理想之地，若情况需要，甚至可涉足其他產品類別。

他在文中又暗批特首林鄭月娥領導的現屆特區政府，指「大多數人可能不喜歡現屆香港政府，因為其施政無能，很不幸這種敵意被轉移到中央政府身上」，並指「只要北京今後不會愚昧地支持無能的領導者，那在一定程度仍能挽回香港人的心。」

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