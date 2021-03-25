保誠伙數碼醫療MyDoc 提供遙距視像診症服務

遙距視像診症可處理感冒、流感、鼻竇炎的呼吸道感染病等。

保誠首席營運總監蔡川艾表示，疫情期間市民避免到診所就醫，推出遙距醫療服務希望為客戶提供另一個選擇。保誠團體醫療客戶可以申報診症費用賠償，惟不保藥物配送費用。

目前網絡有逾100名醫生

客戶登記資料後，等候醫生診症約要40分鐘，MyDoc營運主管譚建明指出，目前網絡有逾100名醫生，當輪候人數增加時，會通知醫生上線診症。系統會先詢問病人病徵，若未能通過遙距醫療處理則會建議客戶到診所就醫，不會收費。

目前服務時間未包括晚上7時以後時段和星期日，客戶較多空閒的時間，而病人亦不能自行選擇醫生。譚建明表示正逐步改善服務，目標是將服務時間延至每日24小時，亦可讓客戶預約醫生。基於客戶私隱，客戶病歷不能被程式內其他醫生查看，問及會否影響診症，譚建明表示正在尊重客戶私隱同時尋找解決問題方法，而醫生首次接觸病人時，也會較詳細地向病人詢問。