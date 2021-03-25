經濟

安踏染藍後首份業績 去年純利跌3.4%

【明報專訊】安踏（2020）公布「染藍」後首份業績報告，去年純利按年跌3.4%至51.6億元（人民幣‧下同），當中FILA品牌帶動收入按年上升4.7%至355億元。集團期內經營溢利按年升5.3%至91.52億元，派末期股息47港仙，全年共派息68港仙，按年增1.5%。集團表示，今年有望提前完成向DTC模式（直接向消費者銷售）轉型，以更精簡渠道架構進行銷售。

派末期息47港仙

以品牌計，安踏分部去年收入錄得157.49億元，按年跌9.7%。集團指出，安踏收入減少主要受疫情影響，品牌主動取消批發客戶訂單；以及中國部分地區改為採用DTC模式，產品銷售出現退貨情况，不過電商增長、DTC模式令零售收入增加，加上轉至DTC令應付批發分銷商退款負債有所沖回，抵消部分影響。另外，FILA分部收入錄174.5億元，按年升18.1%，主要來自電商增長，但疫情期間店舖暫時關閉抵消部分影響。其他品牌收入按年升35.4%至23.13億元，主要由DESCENTE及KOLON SPORT品牌帶動。

安踏指截至去年12月底安踏共有9922間門店；FILA有2006間門店，預計至今年底安踏將減至9800至9900間門店；FILA增至2050至2150間門店。另外，DTC轉型進展順利，有望2021年提前完成，今年將加大投入DTC模式，以及透過精簡渠道架構，以更方便、快捷方式及更低渠道成本提供服務。集團昨收報111.9元，跌4.9%。

相關字詞﹕DTC模式 安踏體育 染藍

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