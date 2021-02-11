TVB連蝕3年 去年輕微收窄至2.81億

TVB稱今年起實施一項3年計劃，其中包括繼續「擁抱內地」，今年將會首次在內地市場推出綜藝節目，並計劃透過與多個內地社交媒體合作，提升藝員內地娛樂市場曝光率。

今年將首在內地推綜藝節目

TVB表示，去年上半年香港電視廣告只有3.51億元，下半年回升至5.51億元。香港電視廣播業務年內收入13.23億元，按年跌39.6%；期內分部虧損6.88億元，按年擴大2.68%，過去三年分部累計虧損16.89億元。疫情下收視率有改善，TVB旗下五條免費電視頻道於黃金時段平均收視率合共26.5點，按年增3個百分點，惟未有披露整體收視表現。

債券投資過去數年成為TVB 財務一大困擾，集團去年已出清逾一半手頭其他債券。撇除已近乎全額撥備的星美、國儲能源債券，TVB至去年初仍持有約13億元債券投資，惟至去年底已出售賬面值近7.4億元債券，錄得約2200萬元收益，抵銷債券減值虧損1.18億元部分影響，目前餘下債券組合市值約5.11億元。此外，TVB去年因應政府「保就業」計劃，收取約2.02億元補貼。