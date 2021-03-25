百度快速納入綜合指數 下月9日起生效

至於另一隻第二上市中概股嗶哩嗶哩（9626）（下稱B站），將於下周一掛牌。港交所（0388）昨公布，將於同日推出B站期權、期貨，並將該股納入可沽空的指定證券名單。衍生權證將同步於下周一掛牌。其中法興會發行6隻，而中銀香港（2388）亦會首日發行相關窩輪。而高盛、瑞信、國泰君安等，因為在IPO有角色，要待1個月後才可以申請發行相關輪證。百度昨日亦有其相關51隻窩輪應市。

B站輪證同步上市

據本地傳媒報道，B站公開發售初步錄得27萬人認購，超額認購逾170倍，凍資逾1300億元。另外，騰訊（0700）有份投資的聯易融料最快26日（本周五）開始招股，集資逾80億元，招股價上限為18.06元，每手500股，入場費9120.99元。

萬達商業昨撤回A股上市申請

另外，大連萬達旗下的萬達商業，昨日撤回A股上市申請，並表示是基於對自身戰略的研判做出的，亦會對公司從事輕資產商業運營、科技、數據、人員等相關資源進行重組，以盡快實現境內外上市。

明報記者

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