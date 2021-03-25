經濟

小米本業純利按季跌22％ 王翔：缺晶片致供貨不穩 料明年更嚴峻

【明報專訊】小米（1810）昨日放榜，全年純利增逾1倍至203.6億元（人民幣‧下同），惟集團第四季度收入及利潤增長均遜市場預期，分別按年增長25%及八成至705億元及88億元，經調整純利約32億元，按季更跌22%。集團總裁王翔昨日於電話會議上表示，全球晶片供應出現「缺貨挑戰」，相信今年及明年情况會更嚴峻，而小米去年第四季度供貨不穩定，主要是公司未能掌握到貨時間才令增長放緩。

明報記者 馬迪帆

王翔指出，小米已與核心供應商就供貨優化策略，今年1月及2月公司業績恢復強勁，遠超去年。他表示，晶片短缺是事實，料今年及明年將會面對更大挑戰，但他表示，小米未來將會優化產品推出及上市的時間，有信心面對挑戰。他又表示，小米10、11發布後的反響令公司對「高端策略」更有信心，未來將會有更多高端機型發布。至於此前盛傳的小米造車，他則表示無更多補充。

自小米今年1月遭美國前總統特朗普納入制裁「黑名單」，股價年初至今累跌三成。昨日小米績前再跌2.5%，收報25港元。盤中成交46億元。王翔則表示，本月美國地區法院暫停執行投資禁令，是「一個非常正面的消息」。他表示，將繼續與美國當局及各方進行溝通。

盛傳小米造車 王翔：無更多補充

全年表現方面，小米去年收入錄得2459億元，按年增約兩成。惟純利大升，部分是由於投資公允價值變動錄得132億元，較去年大增近100億元。經調整淨利潤則錄130億元，按年增12.8%。各分部收入方面，智能手機收入錄1522億元，按年增25%；IoT（物聯網）與生活消費產品收入按年增9%；互聯網服務收入按年增約兩成。全年智能手機出貨1.46億台，期內ASP（平均售價）為每部1039.8元，按年增6.1%。

收購硬件商紫米餘下50.09%股權

小米昨收市後亦公布收購硬件商紫米（ZMI）餘下50.09%股權，代價約2.05億美元（約為16億港元），至此將持有紫米全部股份。其中9.97%股權乃向雷軍買入，雷軍套現約3.2億元。而另一售股則是基金順為資本，後者售出紫米22.47%股權，套現約7.17億元。小米去年已購入紫米27.44%股權涉約8億元。王翔稱集團一早有計劃收購紫米，相信其可助力公司發展IoT業務。

相關字詞﹕套現 黑名單 雷軍 小米

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