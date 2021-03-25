經濟

友邦51億購東亞人壽業務

【明報專訊】友邦保險（1299）公布，以50.7億元收購東亞銀行（0023）的人壽業務，以東亞人壽帳面值25.71億元計算，市帳率為1.97倍，較過去本港保險業交易約1倍中段的市帳率為高。友邦區域首席執行官陳榮聲強調，價錢不能單以市帳率判斷，收購的最大價值，是友邦與東亞在香港和中國內地展開15年獨家銀保銷售協議，隨着中國銀保市場發展，將對兩間公司帶來巨大長遠利益。

設15年獨家銀保銷售協議

周二晚外電已傳出相關消息，友邦昨日跌3.74％，東亞跌1.76％。東亞預期，相關交易可產生10億元利潤，預計部分所得款項將付予股東及用於支持未來業務發展。

東亞人壽在2019年和2020年的淨利潤分別為4.19億元和2.24億元。據保監局數據，友邦和東亞去年在港的新做業務年化保費收入分別為59.6億元和24.26億元，排名第四和第九。

東亞向友邦出售東亞人壽全數股權，包括藍十字保險所承保的人壽保單。區域分銷協議包括香港、中國內地和澳門，友邦將作為東亞個人銀行客戶的壽險產品獨家提供者，需就透過東亞分銷的人壽保險產品支付佣金。

料今年底完成收購

陳榮聲表示，友邦和東亞皆針對中高端市場，東亞在大灣區分佈廣闊，兩行在內地亦是獨資經營，有協同效應，未來中港市場保險潛力巨大。他又表示，友邦目前在銀保監監管下，已可進行銀保銷售，現時在內地亦有其他銀保銷售渠道。

友邦指，雙方將即時展開分銷伙伴的籌備工作，待獲得相關監管機構的批核，預期收購將於今年底完成。陳榮聲表示，將會保持東亞人壽獨立運作，該行過去在亞洲其他市場也有銀保銷售經驗，不會增加額外成本。

相關字詞﹕銀行股 保險股 大灣區 東亞銀行 友邦保險

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