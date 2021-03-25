經濟

績後大行齊唱淡 吉利再挫12％失守20元

【明報專訊】前日公布業績後股價跌近7％的吉利（0175），昨日遭多間大行唱淡，股價再挫11.75％至19.9元，失守20元關口。

大和憂「極氪」損盈利能力

當中，大和報告指出，吉利業績令人失望，毛利率惡化，每股盈利低過該行預測31％。雖然宣布成立純電動車合資品牌極氪（ZEEKR）並於下月發布首款車型，但考慮到吉利另一電動車品牌幾何（Geometry）系列銷量不高，而且市場競爭趨激烈，對極氪前景持謹慎態度。該行更憂慮新品牌的潛在虧損或影響吉利盈利改善能力，因此調低吉利2021至22年每股盈利預測34％，今年每股盈利預測亦由1.39元人民幣降至0.92元人民幣。

同時，該行預料吉利回A計劃可能進一步延遲，將今年的目標市盈率下調至20倍，並指吉利現價已充分估值，下調評級至「持有」，大削目標價45％至22元。

瑞信則表示，考慮到吉利毛利遜預期，下調2021至22年盈利預測23.8％至27％，並降目標價18％至27元，評級維持「跑贏大市」。吉利大淡友大摩亦指，極氪定價較預計高，在營運初期或需要耗用大量資源提升品牌認知，營運進一步受壓。而且去年下半年吉利推出新一代車型後，毛利率不升反跌，反映新車營銷和研發成本攤銷影響。該行續予13元目標價。

評級機構標普則認為，吉利科創板上市或受阻，或會擾亂緩解槓桿壓力的計劃。而汽車行業面對晶片短缺，認為吉利要實現16％的銷量增長目標似乎稍困難。

相關字詞﹕目標價 極氪 大和 吉利

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