經濟

疫苗叫停挫傳統經濟股 恒指跌穿28000

【明報專訊】港澳昨日暫停接種復必泰疫苗，拖累預期可受惠疫後復蘇的傳統經濟股，加上A股繼續勢弱，隔晚外圍科技股下跌。恒指昨開市略為低開60點後，早市受疫苗消息影響迅速擴大跌幅，收報27,918點，跌2.03％或579點，國指收報10,847點，跌2.37％，全日主板成交額1901億元。

截至今早零時，恒指夜期報27,922點，高水4點。

恒指昨日出現多個不利的技術走勢，除了跌穿頭肩頂頸線（見圖），亦跌穿去年9月底以來的上升軌。指數自2月中高位累跌10.8％進入調整區，收市亦只險守100天線（27,887點）。A股昨日跌幅擴大，滬深300和創業板指數分別下跌1.61％和1.25％，港股通淨流出69.43億元，為兩周以來最多，兩日共流出113.42億元。

科指曾失8000點 美團績前捱沽

科指一度跌穿8000點，收報8040點跌3.07％。將於周五公布業績的美團（3690），連續兩日被北水淨沽逾20億元，昨跌3.88％收報292元；騰訊（0700）和小米（1810）分別淨沽5億元。周二公布去年虧損逾千億的的快手（1024）跌12.02％，業績扭虧的眾安（6060）亦跌11.51％，不過閱文（0772）績後逆市反彈13.34％。

早前受惠經濟復蘇的股份領跌，商場股九倉置業（1997）跌5.18％ ，濠賭股金沙（1928）跌4.12％，航空股國泰（0293）跌4.69％，銀行股中銀香港（2388）跌2.63％，均跑輸大市。

值博率增 專家薦港交所藥明生物

利達基金經理及合伙人黃耀宗指出，債息上升壓縮增長股估值，而近日外圍和本港疫苗接種受影響，打擊近期支持大市的傳統經濟股。不過新經濟股受壓縮的幅度有所減輕，近期市場受投資氣氛的影響會重於估值，暫時預期後市將在27,200點至28,200點大型區間橫行，若然失守將下試26,500點，建議投資者應將倉位調節至可接受風險的水平。

第一上海首席策略師葉尚志則認為，現時大市仍未沉至短期底部，跌勢會愈來愈急，但他認為二萬八以下的值博率開始增加，可以留意業績增長理想，能支持高估值的個股，例如港交所（0388）、藥明生物（2269） 等。

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