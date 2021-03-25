手遊業務上季增長放緩至四成

劉熾平：玩家數量忠誠度提升

劉熾平又指，因應旗下遊戲玩家的數量及忠誠度均有提升，相信「在更長遠的未來，騰訊遊戲將站在更高的台階上」。收入按業務劃分，增值服務業務上季收入按年增加28％至669.79億元；其中391億元來自網絡遊戲業務，收入按年增長29％。主要受《和平精英》、《王者榮耀》、《PUBG Mobile》等智能手機遊戲帶動，海外遊戲收入按年升43％至98億元。

此外，集團上季手機遊戲及個人電腦客戶端遊戲收入分別為367億元及102億元。同時受虎牙直播服務的合併等因素影響，集團社交網絡上季收入增長27％至279億元。

網絡廣告收入增兩成

網絡廣告業務方面，主要受教育、電商平台及快速消費品等行業的需求增加，上季收入按年增長22％至247億元。當中，社交及其他廣告收入增長25％至204億元；媒體廣告收入增長8％至43億元。

至於面臨「拆骨」風險的金融科技及企業服務業務，由於商業支付及理財服務的交易量和單筆交易金額增加，帶動業務上季收入按年增加28.7％至384.94億元。騰訊表示，隨着集團於民生、金融及互聯網服務等垂直領域市場地位的加深，以及於上季起合併易鑫（2858） 母公司易車報表，企業服務收入按年增長強勁。