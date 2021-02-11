騰訊上季本業多賺30％ 研設金控公司 稱今年重點配合監管 ADR再跌3％

明報記者 蔡穎霖

騰訊昨日績前收報623.5港元，跌0.8％。昨晚ADR早段再較港股跌3.2％，折合每股608.96港元。業績遠勝預期，全因投資收益大增，在非國際財務報告準則（Non-IFRS）下，撇除投資收益後，集團上季經調整純利錄332.07億元，按年多賺30.3％，略優於市場預期約326億元。全年計算，集團收入共錄4820.64億元，按年升27.8％；經調整純利也升30.1％至1227.42億元。

路透昨早引述消息指，騰訊主席馬化騰會晤內地反壟斷監管機構官員，討論有關集團符合監管要求事宜。劉熾平在會上證實有報道，指出是次會面屬自願性質，強調集團一直與監管機構保持定期溝通。劉熾平未有透露具體會面內容，惟稱討論話題廣泛，包括針對創造健康的行業環境。

網絡借貸監管較分拆影響更大

集團強調，金融科技業務的今年戰略重點是積極配合監管機構，推出合規及普惠的金融科技產品，同時優先考慮風險管理，而非追求規模。

早前有傳中央欲加強審查騰訊的金融科技業務，集團或要步螞蟻集團後麈，被要求成立金融控股公司。劉熾平亦在業績會上強調，集團重視金融科技業務的合規和風險管控，在規模上亦自我約束，做到一個「令人舒服的水平」。

劉熾平表示，成立金融控股公司對本身的業務影響中性，形容做法「只是將組織架構改一改而已」，反指網絡借貸等金融科技監管措施對行業影響更大。惟他強調，騰訊有關業務發展克制且擁抱監管，相信新措施有助行業長遠發展更好。

集團增長不靠收購 無礙投資策略

至於有關監管加強會否影響集團放慢投資，騰訊首席戰略官James Mitchell指，由於集團旗下主要涉及少數股權投資，騰訊的增長也非依靠收購，故將維持現行投資策略。

就中央此前鼓勵企業開放數據，馬化騰稱，數據對數碼經濟未來的發展和監管非常重要，集團目前仍以最小化原則收集資料下保護用戶私隱，相信國家亦希望有序推進。