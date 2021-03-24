惠理高級基金經理鍾慧欣：銀行股濠賭股看高一線

美國10年期國債孳息近日曾再飈升至1.7厘水平之上，不利高估值科技股。惠理高級基金經理鍾慧欣預期，債息短期或上漲至1.8厘至2厘水平，對未有盈利的科技股影響最大。鍾慧欣管理的惠理亞洲股債收益基金，雖然是股債混合型基金，但在資產配置上會以股票為主，而債券會則重短債，因為對息口敏感度較低，亦會主力配置在可換股債及高息債上。股票類別將由增長型轉至價值型，今年2月開始已增持金融類板塊。

日本通脹重臨 看好當地銀行股

鍾慧欣同時亦看好亞洲市場，因為她認為環球經濟將出現V形復蘇，美國經濟強勁反彈將帶動亞洲出口增加，其中她較看好日本，因為日本央行開始容許將10年期國債收益率目標範圍擴大至正負0.25厘之間，而當地通脹亦開始來臨，以往日本企業都將資金投資海外爭取收息，但現時日本股市做好及通脹有望重臨，可以吸引海外資金回流日本。同時日本銀行股派息不俗，故亦增持了該類股份。而中國增長講求質素而非V形反彈，故選股方面會揀選有盈利前景的股份。

撈科技股 宜先等聯儲局出手遏息

長債孳息率飈升，拖累科技股。鍾慧欣表示，美國聯儲局最快將在今年中出招抑制債息進一步向上，預料會出手將債息維持在1.5厘水平。

鍾慧欣相信，屆時資金或會重新轉泊個別調整幅度較大的科技股，但未有盈利的科技股估值，仍然難以重回去年的高水平。各國疫苗持續接種，相信有利疫情控制，其中旅遊、博彩及航空相關股份的股價有明顯回升。鍾慧欣認為，市場對業務復蘇偏樂觀，但仍存有不確定因素，應待股價回調後才考慮買入。

對於科技股前景，鍾慧欣看淡未有盈利的電動車、雲業務等科技企業，皆因債息上升時，增長股未來的盈利需要以更高的折現率（discount rate）折算回現值，估值因此將大跌，拖累股價表現。對於一些有盈利的科技股，例如台灣的晶片公司、電腦製造公司，她就不憂慮，因為相關企業的盈利持續有增長，訂單仍然強勁。若部分股份回調至合理水平或更低，會考慮低撈。

銀行股受惠息口上升 料資金陸續泊入

在眾多價值股中，鍾慧欣看好金融股。並解釋，銀行股估值吸引，加上股息率高及受惠息口上升。目前，不少投資者對銀行股的配置仍偏低，預料資金會陸續泊入銀行股。她又透露，基於看好價值股仍有一段上升空間，基金在銀行類股份的持倉亦由2月份的6.5%，增至目前約12%。

至於保險股方面，她亦同樣看好，主因是其投資收益同受惠息口走高，但提醒部分本地上市保險股的內地業務因中港兩地仍未通關，會受到一定程度的影響。

重倉股票 佔比七成以上

鍾慧欣表示，基於環球經濟將有V形反彈，仍會重倉股票，佔比七成以上，行業上偏好信息技術；至於固定收益方面，則偏好與債息敏感度較低的高收益企業債，債券存續期亦偏向2至3年的年期。

龍彩霞 明報記者

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