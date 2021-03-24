歐洲疫情惡化衝擊 國際油價急挫4%

美國政府在推出價值1.9萬億美元的刺激方案後，其他刺激經濟政策將陸續有來。路透社引述消息人士稱，美國總統拜登的顧問團隊，本周將向拜登簡報正考慮的基礎設施、氣候及就業建議，預料這些一攬子計劃的規模總值將介乎3萬億至4萬億美元。

白宮發言人稱，拜登暫不會公布計劃詳情，但相關措施的重點，將在就業和改善美國人民生活。

鮑威爾耶倫：經濟復蘇尚未完成

聯儲局主席鮑威爾與美國財長耶倫，凌晨就抗疫紓困措施向眾議院金融服務委員會作證。兩人在作證前發布證辭，稱美國經濟情况有所改善，但「復蘇尚未完成」，未來仍會繼續提供適切的支援。鮑威爾的證辭稱，經濟從疫情恢復的進展較預期快，而且增長勢頭似乎有所加快，但一些深受疫情打擊的經濟領域仍然較弱。耶倫亦警告，雖然看到經濟復蘇的迹象，但全美的職位仍較疫情爆發前少近1000萬。不過她重申，拜登政府的刺激法案有助美國經濟增長，預期明年可實現充分就業。

兩人的證辭就美國經濟發出警告後，美國10年期國債孳息率回落至1.65厘。土耳其股、匯昨晚跌勢喘定，但市場人士仍憂慮美國加碼刺激，會為新興經濟體構成壓力。鮑威爾與耶倫的聽證會在凌晨舉行前，美股三大指數窄幅上落。

（綜合報道）

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