Twitter創辦人首條Tweet 2262萬售出

NFT平台1630.58枚以太幣成交

多爾西於2006年3月發出全球首條推文：「剛建立了我的Twitter。」至今年3月6日，多爾西首次宣布以NFT形式拍賣這條推文。在拍賣首日，埃斯塔維與孫宇晨多次提高報價。至拍賣第二天，埃斯塔維將報價提高至1630.58枚以太幣，之後再沒有人提高報價。至周一拍賣結束，埃斯塔維順利贏得這條推文的NFT版本。埃斯塔維在拍賣完結後發推文稱，這不僅是一條推文，人們在多年以後會意識到它的真正價值，就像《蒙娜麗莎》這幅名畫一樣。

埃斯塔維之前亦曾出價112萬美元，競購自稱「特斯拉電音之王」的馬斯克（Elon Musk）所發表的「NFT電音曲」，但馬斯克最終取消拍賣。NFT可以是一幅jpg或Gif圖、任何遊戲道具或數碼藝術品等，這些數碼圖像透過區塊鏈技術產生獨有的標記，從而認證物主的擁有權。

（綜合報道）

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