WeWork擬借SPAC上市 估值料逾700億 不及兩年前1/5

消息稱，WeWork正與由前NBA球星奧尼爾（Shaquille O'Neal）擔任顧問的SPAC——BowX Acquisition磋商。該SPAC由加州軟件集團Tibco創辦人Vivek Ranadive營運，在去年8月集資4.2億美元，目前市值約5億美元。為籌集WeWork所需的10億美元資金，WeWork與BowX尋求與機構投資者合作，以確保交易完成。據稱，WeWork爭取合併後的公司估值，連同債務在內，在90億美元（約702億港元）左右，遠低於其兩年前的最高估值。

兩年前因企管問題IPO觸礁

當時WeWork向軟銀籌集資金，獲得了其歷來最高的470億美元的估值。雖然WeWork現在尋求的上市估值，仍不及其最高估值的五分之一，但在SPAC的投資熱潮下，投資者已一改對虧損企業的抗拒態度。當時由於高估值及企業治理等問題，令WeWork的IPO計劃觸礁。

全球出租率疫情下大跌至47％

跟兩年前的IPO申請一樣，WeWork向投資者強調自己並非傳統的租務公司，而是高科技平台。「風車項目」的文件形容，WeWork是「全球房地產技術平台」、「用於管理和協調靈活空間的輕資產（asset-light ）平台」。

該文件提供的數據顯示，WeWork物業的全球整體出租率在疫情期間大幅下降，由去年初疫情爆發前的72%，跌至去年底的47%。WeWork在疫情期間，關閉了全球多個共享辦公室空間，令該公司去年的資本支出，由2019年的22億美元大幅削減至4900萬美元，令去年虧損降至32億美元（約250億港元），較2019年的35億美元虧損有所收窄。不過去年的虧損金額，未包括WeWork的中國業務，而相關業務的大部分股權已在去年9月出售。

「風車項目」的文件預測，WeWork的租務可迅速恢復，預期到2022年底，出租率可升至90％，高於疫情爆發前的水平。WeWork預期，明年經調整EBITDA（除息、稅、折舊及攤銷前盈利）可達4.85億美元。該公司又預測，其收入將由去年的32億美元，增至2024年的70億美元。

有投資者對這種樂觀的預測感到懷疑。傳統的IPO文件限制公司作出此類財務預測，但與SPAC合併則不受此限。WeWork有望與BowX達成交易的部分原因，在於WeWork主要股東軟銀，上月解決了與WeWork其他投資者之間的法律爭端。自WeWork上次IPO計劃觸礁後，軟銀出資挽救，並協助其改組。

不過《金融時報》稱，暫無法保證WeWork最終與BowX合併，而WeWork亦可能與其他公司商討別的融資方案。

彭博：微軟逾780億洽購遊戲玩家平台

此外，彭博社引述消息人士稱，微軟正洽商以逾100億美元（純780億港元）的價格，收購遊戲玩家聊天平台Discord。消息人士稱，Discord曾與多個潛在買家接洽，包括Epic Games及亞馬遜，而微軟機會較大。也有消息人士稱，Discord上市比賣盤的可能性更大。

（綜合報道）

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