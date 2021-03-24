經濟

雅居樂大舉減債 「三道紅線」剩一條

【明報專訊】內房企業在「三道紅線」政策下，紛紛減債，雅居樂（3383）去年一舉將負債比率由82.8%降至61%，降低21.8個百分點。集團管理層表示，雅居樂只餘下「扣除預收帳款後的資產負債率大於70%」的一道紅線需處理，其餘的淨負債率及現金短債比率均已符合當局要求。政策允許在3年內完成，但集團按目前計劃已可「今年底搞掂佢，不需要再拖到3年完成。」

管理層又表示，已按既定業務發展分拆雅城，對於集團未來在權益及現金都有利，亦有助機構投資者發現雅城的價值及讓雅城有足夠資金及平台獨立發展。

至於去年底集團公布與平安不動產就旗下項目合作，雅居樂主席陳卓林直言，雙方合作是雙贏之舉，集團目前有40多個合作方，平安則是其合作最好的伙伴之一。未來相信在包括去年投得的中山馬鞍島等大型項目上都有機會合作。

合約銷售目標1500億人幣

雅居樂今年的合約銷售目標為1500億元（人民幣，下同），今年買地投資預算為400億元，當中八成或320億元投資在地產，其他產業投資額約80億元。若需加碼則可提升至總體買地投資額450億元。

集團近年多元化業務及地產業務雙軌並行，除了已分拆出來的雅生活（3319），陳卓林表示，原預計2022至2023年多元化業務與地產業務各佔收入一半，但按目前客觀因素，相信會慢一至兩年，預料2021年多元化業務能佔收入20%以上，2023年至2024年則達至30至40%。

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