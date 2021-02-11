經濟

市場憂流動性趨緊 恒指午後曾跌500點

【明報專訊】內地今年新舊地方債發行規模將達7.1萬億元人民幣，按年增加11%，將於4月開始陸續發行，市場擔心流動性趨緊，中港兩地股市走弱。恒指早市高開120點收復29,000點後，旋即跟隨A股調頭向下，午後最多跌過500點至28,376點，接近月初時的低位，收市報28,497點，跌387點或1.34%，主板成交1665億元。國指收報11,111點，跌195點或1.73%。

昨日上證指數跌0.93%，深成指數跌1.12%，與港股一同跑輸區內股市。港股通淨流出43.99億元，為上周一（15日）以來最多。

港股通淨流出44億

科指收報8295點，跌213點或2.51%，20天線（8702點）險守在100天線（8701點）之上。將於今日公布業績的小米（1810）和騰訊（0700）同受壓，分跌跌4.11%和0.79%。

周五公布業績的美團（3690）昨被北水急沽21億元，收市跌5.24%。傳統經濟股亦未有受惠，匯控（0005）和建行（0939）分別跌1.41%和1.21%。

恒生投資管理董事兼投資總監薛永輝認為，美國聯儲局不會太快縮減寬鬆，債息上升雖然影響投資者情緒，但經濟復蘇預期為股票市場帶來支持，經濟數據公布會回復市場信心。恒生建議，可投資在長遠增長潛力的增長股，包括消費股、互聯網平台、生物醫藥研發平台等。

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