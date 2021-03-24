經濟

勢加增值稅 思摩爾瀉27% 新規震散中港電子煙股 中煙香港反升7%

【明報專訊】國家工信部周一表示擬修例並將電子煙納入捲煙範疇進行規管，一旦電子煙的規管與捲煙看齊，電子煙商的准入門檻及稅率將大增。事件觸發中港及美國上市的電子煙股爆發「股災」，其中本港上市的思摩爾（6969）及中國波頓（3318）收市挫逾兩成；A股上市的億緯鋰能亦大跌15%；美股上市的思摩爾大客戶霧芯科技，隔晚更大跌48%。

明報記者 陳子凌

工信部於周一公布，就修改《煙草專賣法條例》公開徵求意見，其中在附則增加一項，對電子煙等新型煙草製品參照《專賣法條例》中關於捲煙的規定執行。內地媒體指出，當局之所以會討論電子煙議題，主要考慮是內地電子煙行業發展太快，銷售高增長，而監管出現新情况，社會各方面廣為關注。

倘與捲煙看齊 准入門檻稅率大增

電子煙一旦視作捲煙產品受監管，便將要遵守諸如添加劑使用、進出口管制等較高准入門檻，對電子煙商影響更大的是，目前電子煙視作電子產品，增值稅只有13%，而據華創證券早前一份報告的估算，傳統捲煙的綜合稅率接近60%，對電子煙商的利潤帶來很大衝擊。

電子煙商思摩爾及中國波頓昨日開市便急插近四成，收市仍錄逾20%跌幅，其中思摩爾跌27%，收報48元。思摩爾一直為北水愛股，昨日遭港股通狠沽12億元。A股電子煙板塊也低開，思摩爾主要股東之一的億緯鋰能挫15%。相反傳統煙草商受惠，中煙香港（6055）便收升近7%。

對於或受更嚴監管，思摩爾昨日收市後公告，指無法核實或了解監管當局在電子煙方面任何立法計劃或執行政策詳情，惟將會監察有關情况及其對公司旗下中國業務的潛在影響。

大和維持思摩爾「增持」評級

大和發表報告指出，電子煙修例會令思摩爾內地業務的毛利率下降，但內地只佔思摩爾整體銷售額兩成，而且稅率增加造成的額外成本可轉嫁，且電子煙客戶對價格敏感度不高，需求仍存，相信實際影響有限。該行維持思摩爾目標價90元，評級「增持」。

內地《證券時報》報道則引述中國電子商會電子煙行業委員會會長歐俊彪稱，關鍵是工信部的表述，是把電子煙「參照」捲煙管理，而不是「按照」，「如果是按照的話，電子煙就是死路一條」，惟他亦稱，具體情况要待細則推出再作觀察。

相關字詞﹕中國波頓 思摩爾 電子煙 工信部

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