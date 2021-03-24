九毛九去年少賺24% 下半年純利升近兩倍

末期息連特別息派0.04元

九毛九去年共經營381間餐廳，按年增加45間，年內更開設兩間重慶火鍋餐廳。旗下「九毛九」及「太二」的顧客人均消費分別有60元及79元，按年升3%及5%。在疫情影響下，集團已關閉客流量相對較少的餐廳，且不再經營廣東及海南省以外的九毛九餐廳。年內新開139間餐廳，亦關閉66間自營餐廳，因為關閉餐廳而處置資產損失約2580萬元，並且導致存貨虧損390萬元。每間繼續營運的九毛九餐廳平均減少約20%員工數目。為幫助餐廳順利恢復正常營運，產生開支大約310萬元。

廣東海南以外餐廳不再經營

由於「九毛九」曾暫停營運，年內收入只有7.16億元，按年下跌47.83%；「太二」則受惠於分店擴張，收入按年增長53.62%，達19.62億元。

按業務劃分，餐廳經營佔收入81.5%，達22.13億元，按年跌9.31%；外賣收入佔比17.5%，達4.74億元，按年大增1.22倍。

展望今年，計劃提升經營利潤較高的「太二」之品牌形象及知名度，亦擬在華南建設及建立一個供應鏈中心，並將優先考慮於華人人口眾多的地區擴張，例如香港、澳門、新加坡、美國及加拿大等。