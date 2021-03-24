經濟

九毛九去年少賺24% 下半年純利升近兩倍

【明報專訊】受新冠肺炎疫情影響，導致旗下餐廳曾暫停營業的九毛九（9922）去年少賺24.54%至1.24億元（人民幣，下同）。但若計及上半年的8600萬元虧損，下半年實際賺2.1億元，較2019年下半年多賺近兩倍。集團擬派末期息及特別股息各0.02港元，合共派息0.04港元。

末期息連特別息派0.04元

九毛九去年共經營381間餐廳，按年增加45間，年內更開設兩間重慶火鍋餐廳。旗下「九毛九」及「太二」的顧客人均消費分別有60元及79元，按年升3%及5%。在疫情影響下，集團已關閉客流量相對較少的餐廳，且不再經營廣東及海南省以外的九毛九餐廳。年內新開139間餐廳，亦關閉66間自營餐廳，因為關閉餐廳而處置資產損失約2580萬元，並且導致存貨虧損390萬元。每間繼續營運的九毛九餐廳平均減少約20%員工數目。為幫助餐廳順利恢復正常營運，產生開支大約310萬元。

廣東海南以外餐廳不再經營

由於「九毛九」曾暫停營運，年內收入只有7.16億元，按年下跌47.83%；「太二」則受惠於分店擴張，收入按年增長53.62%，達19.62億元。

按業務劃分，餐廳經營佔收入81.5%，達22.13億元，按年跌9.31%；外賣收入佔比17.5%，達4.74億元，按年大增1.22倍。

展望今年，計劃提升經營利潤較高的「太二」之品牌形象及知名度，亦擬在華南建設及建立一個供應鏈中心，並將優先考慮於華人人口眾多的地區擴張，例如香港、澳門、新加坡、美國及加拿大等。

上 / 下一篇新聞

十大屋苑單季破千宗 7年新高 半數屋苑破百宗 升勢全面
十大屋苑單季破千宗 7年新高 半數屋苑破百宗 升勢全面
新界5區本月破千宗 將軍澳佔逾三成
新界5區本月破千宗 將軍澳佔逾三成
黃心穎沽天寰2房 不足4年帳賺145萬
黃心穎沽天寰2房 不足4年帳賺145萬
眀徳山特色戶4393萬沽 實呎4.6萬雙破頂
眀徳山特色戶4393萬沽 實呎4.6萬雙破頂
加路連山道商業地招標 估值高見250億
加路連山道商業地招標 估值高見250億
Bandai 2.15億沽統一中心單位 31年帳賺1.67億
Bandai 2.15億沽統一中心單位 31年帳賺1.67億
百度李彥宏：2024年推首部電動車 新車冀定位「最懂消費者」 未來續投資研自動駕駛
百度李彥宏：2024年推首部電動車 新車冀定位「最懂消費者」 未來續投資研自動駕駛
百度首日險守招股價 「頂頭槌飛」蝕21萬孖展息
百度首日險守招股價 「頂頭槌飛」蝕21萬孖展息
快手去年虧損擴至1166億人幣
快手去年虧損擴至1166億人幣
恒地去年基礎盈利升1.8%
恒地去年基礎盈利升1.8%
新麗傳媒減值拖累 閱文去年蝕近45億人幣
新麗傳媒減值拖累 閱文去年蝕近45億人幣
吉利業績遠遜預期削派息 彭博：監管機構質疑不符高科技 科創板上市遇阻
吉利業績遠遜預期削派息 彭博：監管機構質疑不符高科技 科創板上市遇阻
伙母公司吉利控股 合營拓電動車
伙母公司吉利控股 合營拓電動車
眾安上市後首錄盈利 去年轉賺5.54億人幣
眾安上市後首錄盈利 去年轉賺5.54億人幣
海底撈去年純利跌86.8% 稍勝盈警
海底撈去年純利跌86.8% 稍勝盈警
勢加增值稅 思摩爾瀉27% 新規震散中港電子煙股 中煙香港反升7%
勢加增值稅 思摩爾瀉27% 新規震散中港電子煙股 中煙香港反升7%
市場憂流動性趨緊 恒指午後曾跌500點
市場憂流動性趨緊 恒指午後曾跌500點
中型銀行按揭息率 傳低至H+1.28厘
中型銀行按揭息率 傳低至H+1.28厘
友邦傳快購東亞人壽 作價逾46億
友邦傳快購東亞人壽 作價逾46億
中生製藥去年純利微升0.3%
中生製藥去年純利微升0.3%
雅居樂大舉減債 「三道紅線」剩一條
雅居樂大舉減債 「三道紅線」剩一條
WeWork擬借SPAC上市 估值料逾700億 不及兩年前1/5
WeWork擬借SPAC上市 估值料逾700億 不及兩年前1/5
Twitter創辦人首條Tweet 2262萬售出
Twitter創辦人首條Tweet 2262萬售出
歐洲疫情惡化衝擊 國際油價急挫4%
歐洲疫情惡化衝擊 國際油價急挫4%
張兆聰：中國電子煙股受壓 美同業更吸引
張兆聰：中國電子煙股受壓 美同業更吸引
植耀輝：待大市明朗 分段吸百度
植耀輝：待大市明朗 分段吸百度
技術取勝：吉利20元關不容有失
技術取勝：吉利20元關不容有失
兒子炒GME 李小加：他的「革命」
兒子炒GME 李小加：他的「革命」
劉思明：非中資股靠穩 太古調整可收集
劉思明：非中資股靠穩 太古調整可收集
周顯：大孖沙暗地「轉型」
周顯：大孖沙暗地「轉型」
湯文亮：話撤資的公司都是賺緊錢
湯文亮：話撤資的公司都是賺緊錢
惠理高級基金經理鍾慧欣：銀行股濠賭股看高一線
惠理高級基金經理鍾慧欣：銀行股濠賭股看高一線