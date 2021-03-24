海底撈去年純利跌86.8% 稍勝盈警

【明報專訊】新晉藍籌海底撈（6862）公布去年業績，純利按年倒退86.8%至3.09億元（人民幣．下同），較早前盈警預測最多跌九成為佳，當中匯兌損失近2.35億元。以集團去年上半年虧損9.65億元計，下半年實際轉賺約12.74億元，與2019年度同期相比盈利約14億元，跌幅不足一成。集團宣派末期息每股0.021港元，較上一年度削減約86%。
下半年實際轉賺12.74億人幣
雖然盈利下滑，但海底撈去年收入仍有增長，按年升7.8%至286.15億元，其中餐廳營運貢獻約274.54億元收入，增長7.2%；疫情下消費者生活習慣改變，外賣業務收入按年升60%至7.18億元，主要因外賣訂單數量上升所致。地區方面，去年海底撈海外分店收入貢獻變化不大，業務更在下半年受疫情影響漸趨嚴峻，去年收入為22.3億元，按年下跌2.1%。值得留意的是，內地三線城市生意幾乎撐起整個增長，收入按年升40.1%至81.43億元；二線城市收入大致維持，反而一線城市收入下滑，按年跌8.5%至59.31億元。
集團疫情期間繼續擴張分店網絡，截至去年底全球擁有1298間餐廳，93間位於中國以外14個國家及地區，較2019年底增加近七成，人均消費亦增長4.7%至110.1元，不過每日平均翻檯率就由4.8次降至3.5次。海底撈股價績前表現疲弱，昨收市報54.25港元，跌3.3%。