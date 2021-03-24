經濟

眾安上市後首錄盈利 去年轉賺5.54億人幣

【明報專訊】眾安在綫（6060）公布全年業績，純利為5.54億元（人民幣，下同），扭轉去年虧損4.54億元，為2017年上市以來，首次錄得年度盈利，金額與2月發布盈喜時公布的逾5億元大致相符。不過該行表示，為留有資源用於業務發展，繼續不派末期股息。

期內承保虧損收窄76%

眾安總保費為167.08億元，按年增14.18%。眾安錄得盈利主要由於期內承保虧損按年收窄75.98%，至4.08億元。產險指標綜合成本率為102.5%，按年跌10.8個百分點。其中賠付率為54.1%，按年下降13.3個百分點。費用率為48.4%，按年上升約2.5個百分點。總投資收益率為5.7%，按年減少3.9個百分點。保險業務淨利潤為9.93億元，按年升130倍。眾安表示，去年該行進一步將資源集中於利潤率和用戶價值較高的健康險，和數字生活業務，即退貨險、寵物險、手機碎屏險等，兩者佔總保費分別40%和38%。同時因應疫情加強評估客戶還款能力，縮減消費金融業務，降低賠付率。

眾安去年在港推出虛擬銀行業務，去年收入為6620萬元，虧蝕3.01億元，按年擴大86.13%，主要因業務及管理費所致。截至去年底，該行吸收存款60億港元，並貸出6.5億港元。該行未有公布眾安人壽業績，去年新增保單每月平均按月有超過35%增長，平均每位保單持有人投保額高於180萬港元。眾安科技業務去年收入為3.65億元，按年上升35.4%，虧蝕3.68億元，按年擴大10.02%。

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