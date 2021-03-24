伙母公司吉利控股 合營拓電動車

昨日業績會亦披露，極氪首款車型將會是智能純電動SUV，吉利控股總裁兼吉利汽車董事安聰慧稱，極氪會在4月舉行品牌發布會及接受預訂，預料今年第四季交付。銷售方式則與特斯拉一樣，不會透過經銷商，而是由公司直接銷售。

極氪智能純電動SUV下月發布

吉利汽車行政總裁桂生悅表示，早在5年前已有成立極氪的計劃，要獨立開設公司的原因，是因為極氪針對純電動智能車，且銷售方式有所不同。吉利汽車副主席李東輝亦解釋，新品牌以上市公司與母公司合營，因為現今純電動智能汽車需要在自動駕駛、車聯網、芯片等層面都有巨額投資，由上市公司單獨研發並不符合經濟原則，母公司則在不同範圍的技術開發已有一定成果，加上先後與百度、富士康等合作，因此與母企合資成立極氪，能集所有技術於一身；而且在現時股東架構下，極氪日後引入戰略投資者也可保持靈活性。