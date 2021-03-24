經濟

吉利業績遠遜預期削派息 彭博：監管機構質疑不符高科技 科創板上市遇阻

【明報專訊】吉利汽車（0175）昨日成為股價表現最差的藍籌股，主要因為去年業績遠遜預期，純利大跌逾三成並削派息，同時外電報道其回歸上海科創板遇阻，監管機構對於吉利是否符合「高科技」條件於科創板上市存疑。但集團給出進取的銷售目標，明言經歷過去兩年的轉型調整期後，今年銷售可再次爆發。對於回A遇阻一事，集團則沒有正面回應，僅表示仍有待內地審批。

股價昨跌6.6% 表現最差藍籌

集團昨午公布業績，雖然收入錄921.1億元（人民幣，下同），較市場預期略佳，但純利按年大跌32%至55.3億元，遠遜預期的72.1億元；末期息0.2元，亦按年少20%。午後一度跌逾7%，收市報22.55元，跌6.6%，是表現最差的恒指成分股。

對於盈利失色，吉利解釋一方面去年疫情致全國實施封城措施，銷售嚴重受阻持續拖累盈利能力，另一方面集團向客戶提供較高優惠，抵消了產品組合持續提升的正面影響。

去年吉利汽車銷售亦按年少3%至132萬部，但將今年銷售目標增16%至153萬部，目標進取。吉利汽車行政總裁桂生悅解釋，信心一方面來於預期內地車市需求恢復，又指吉利於前兩年進入轉型調整期，上一代汽車產品正處於周期末段，競爭力有限，而新一代產品正剛起步，故去年處於新舊交接之年，銷售較差也是預料之中。

桂生悅直言，隨着去年公司完成CMA架構平台（能把不同車型應用於同一生產研發平台，以提高生產效率及零件通用率），今年新產品將更豐富，所以有信心今年銷售可再次爆發。

稱產品更豐富 本年銷售再爆發

彭博社昨日報道，吉利申請科創板上市雖在去年9月獲上市委員會批准，但至今未上市，而過去科創板一般由批准至上市可於3個月內完成。報道引述消息稱，吉利回A逾時，因監管機構希望收緊規限，以確保科創板上市的公司有足夠技術水平保證，同時亦具備健康財務狀况，以保障投資者的利益。

桂生悅未有提到回A進展是否受阻，只表示仍然有待內地審批，暫無法回答確實上市日期，一切以有關部門的批覆為準。在與富豪汽車合作方面，桂生悅稱現時已沒有與富豪在股權合併後在瑞典上市的計劃，會在共同採購、發動機等業務上合作。

明報記者 陳子凌

相關字詞﹕銷售目標 科創板 業績 吉利

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