經濟

新麗傳媒減值拖累 閱文去年蝕近45億人幣

【明報專訊】騰訊（0700）旗下、經營網絡文學平台的閱文（0772），由於需為收購電影公司新麗傳媒作減值撥備，去年業績由盈轉虧蝕44.84億元（人民幣‧下同），不派末期息。不過，新麗傳媒有份發行的電影《你好，李煥英》在內地農曆年檔期大收50億元票房，集團首席執行官程武表示，內地影視市場復蘇進度領先全球，雖然未來疫情走勢難預測，但仍抱樂觀態度。

昨績前股價跌7.3％

閱文績前收報67.1元，全日跌7.3％。集團表示，將會每年或每半年由獨立的第三方對新麗進行評估，以及新麗亦會自行進行評估，按照行業情况等決定是否會再減值。集團形容，新麗目前回報率較高，今年將與新麗合作為授權的IP推影視作品。

集團收入按年升2.13％至85.26億元，當中在線業務按年升32.93％至49.32億元，主要受惠於年內擴展分銷渠道。版權運營及其他業務按年跌22.51％至35.94億元。程武指出，去年疫情影響閱文的電影及劇集製作及上映期，去年對外IP授權約200個，大部分已於下半年達成。

閱文去年資本開支按年升33.16％至2.88億元，財務副總裁孫文戩表示，預計未來資本開支將保持穩定。年內閱文平均月活躍用戶數（MAU）達2.29億戶，按年增4.2%，平均月付費用戶達1020萬戶，按年增4.1%，而每名付費用戶月平均收入（ARPU）為34.7元，按年升37.2%。程武稱，目前用戶數和ARPU均較穩定，符合公司預期。

上 / 下一篇新聞

十大屋苑單季破千宗 7年新高 半數屋苑破百宗 升勢全面
十大屋苑單季破千宗 7年新高 半數屋苑破百宗 升勢全面
新界5區本月破千宗 將軍澳佔逾三成
新界5區本月破千宗 將軍澳佔逾三成
黃心穎沽天寰2房 不足4年帳賺145萬
黃心穎沽天寰2房 不足4年帳賺145萬
眀徳山特色戶4393萬沽 實呎4.6萬雙破頂
眀徳山特色戶4393萬沽 實呎4.6萬雙破頂
加路連山道商業地招標 估值高見250億
加路連山道商業地招標 估值高見250億
Bandai 2.15億沽統一中心單位 31年帳賺1.67億
Bandai 2.15億沽統一中心單位 31年帳賺1.67億
百度李彥宏：2024年推首部電動車 新車冀定位「最懂消費者」 未來續投資研自動駕駛
百度李彥宏：2024年推首部電動車 新車冀定位「最懂消費者」 未來續投資研自動駕駛
百度首日險守招股價 「頂頭槌飛」蝕21萬孖展息
百度首日險守招股價 「頂頭槌飛」蝕21萬孖展息
快手去年虧損擴至1166億人幣
快手去年虧損擴至1166億人幣
恒地去年基礎盈利升1.8%
恒地去年基礎盈利升1.8%
吉利業績遠遜預期削派息 彭博：監管機構質疑不符高科技 科創板上市遇阻
吉利業績遠遜預期削派息 彭博：監管機構質疑不符高科技 科創板上市遇阻
伙母公司吉利控股 合營拓電動車
伙母公司吉利控股 合營拓電動車
眾安上市後首錄盈利 去年轉賺5.54億人幣
眾安上市後首錄盈利 去年轉賺5.54億人幣
海底撈去年純利跌86.8% 稍勝盈警
海底撈去年純利跌86.8% 稍勝盈警
九毛九去年少賺24% 下半年純利升近兩倍
九毛九去年少賺24% 下半年純利升近兩倍
勢加增值稅 思摩爾瀉27% 新規震散中港電子煙股 中煙香港反升7%
勢加增值稅 思摩爾瀉27% 新規震散中港電子煙股 中煙香港反升7%
市場憂流動性趨緊 恒指午後曾跌500點
市場憂流動性趨緊 恒指午後曾跌500點
中型銀行按揭息率 傳低至H+1.28厘
中型銀行按揭息率 傳低至H+1.28厘
友邦傳快購東亞人壽 作價逾46億
友邦傳快購東亞人壽 作價逾46億
中生製藥去年純利微升0.3%
中生製藥去年純利微升0.3%
雅居樂大舉減債 「三道紅線」剩一條
雅居樂大舉減債 「三道紅線」剩一條
WeWork擬借SPAC上市 估值料逾700億 不及兩年前1/5
WeWork擬借SPAC上市 估值料逾700億 不及兩年前1/5
Twitter創辦人首條Tweet 2262萬售出
Twitter創辦人首條Tweet 2262萬售出
歐洲疫情惡化衝擊 國際油價急挫4%
歐洲疫情惡化衝擊 國際油價急挫4%
張兆聰：中國電子煙股受壓 美同業更吸引
張兆聰：中國電子煙股受壓 美同業更吸引
植耀輝：待大市明朗 分段吸百度
植耀輝：待大市明朗 分段吸百度
技術取勝：吉利20元關不容有失
技術取勝：吉利20元關不容有失
兒子炒GME 李小加：他的「革命」
兒子炒GME 李小加：他的「革命」
劉思明：非中資股靠穩 太古調整可收集
劉思明：非中資股靠穩 太古調整可收集
周顯：大孖沙暗地「轉型」
周顯：大孖沙暗地「轉型」
湯文亮：話撤資的公司都是賺緊錢
湯文亮：話撤資的公司都是賺緊錢
惠理高級基金經理鍾慧欣：銀行股濠賭股看高一線
惠理高級基金經理鍾慧欣：銀行股濠賭股看高一線