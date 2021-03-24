新麗傳媒減值拖累 閱文去年蝕近45億人幣

昨績前股價跌7.3％

閱文績前收報67.1元，全日跌7.3％。集團表示，將會每年或每半年由獨立的第三方對新麗進行評估，以及新麗亦會自行進行評估，按照行業情况等決定是否會再減值。集團形容，新麗目前回報率較高，今年將與新麗合作為授權的IP推影視作品。

集團收入按年升2.13％至85.26億元，當中在線業務按年升32.93％至49.32億元，主要受惠於年內擴展分銷渠道。版權運營及其他業務按年跌22.51％至35.94億元。程武指出，去年疫情影響閱文的電影及劇集製作及上映期，去年對外IP授權約200個，大部分已於下半年達成。

閱文去年資本開支按年升33.16％至2.88億元，財務副總裁孫文戩表示，預計未來資本開支將保持穩定。年內閱文平均月活躍用戶數（MAU）達2.29億戶，按年增4.2%，平均月付費用戶達1020萬戶，按年增4.1%，而每名付費用戶月平均收入（ARPU）為34.7元，按年升37.2%。程武稱，目前用戶數和ARPU均較穩定，符合公司預期。