經濟

恒地去年基礎盈利升1.8%

【明報專訊】恒基地產（0012）公布2020年全年業績，受惠於出售和生圍若干地塊權益，股東應佔基礎盈利達148.99億元，按年增長1.77%，與市場預期的148.7億元相若。另因為投資物業重估價值出現虧損，股東應佔溢利按年減少40%，只有101.92億元。每股末期息派1.3元，與去年度持平，並第二年停派紅股。

物業重估虧損 溢利減40％

該集團指，期內在港應佔及入帳物業銷售140.42億元，按年增長0.1%，當中有47億元營業額來自和生圍若干權益轉讓。該部門入帳盈利達73.3億元，按年增長53%，出售和生圍項目佔比36.29億元。年內其在港售樓錄得80.35億元銷售，按年減少10.4%。在港未入帳合約銷售達113.36億元，按年減少35.41%。現時在港有23個項目銷售中，另今年部署銷售11個項目，共涉8180個單位。整體借貸比率為26.9%，按年增加1.4個百分點。

在香港的土地儲備方面，恒地指期內購入59萬方呎新界土地，但是位於洪水橋新發展區及古洞南有63萬方呎土地被政府以4.22億元收回，餘下新界土儲尚餘4440萬方呎。市區已購入全部或八成以上業權的舊樓重建項目，預計可提供自佔樓面面積共370萬方呎，總地價成本估計約332億元。

新界土地增59萬方呎

市區存貨樓面達970萬方呎，連同新界計，在港發展中可售存貨面積1440萬方呎。公司於紅磡取得另一達100萬方呎的舊樓重建項目，啟德發展區4個合資及2個自資項目亦提供約190萬方呎樓面。在香港租務方面，受到疫情影響而作租金寬減，恒地在港之應佔租金總收入按年跌7%至67.74億元，應佔稅前租金淨收入按年跌11%至50億元，平均出租率為94%。

恒地內地土地儲備達3010萬方呎。期內錄得物業銷售70.66億元，溢利達19.19億元，兩者均按年增長1.31倍。內地租金總收入折合為18.29億元，按年跌1%。至於應佔稅前租金淨收入則微升至14.67億元。內地未入帳的合約銷售則達106.9億元。應佔煤氣（0003）、香港小輪（0050）及美麗華（0071）等聯營公司的分部盈利達25.24億元，按年減少30.41%。

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