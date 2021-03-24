快手去年虧損擴至1166億人幣

受優先股換股拖累 符招股書預期

快手股價績前走弱，一度失守300港元關口，跌幅及後收窄，昨收市跌4.3%至301.2港元。類似上市後「勁蝕」情况在美團（3690）亦曾出現，快手今年初上市時已在招股書內預告，受公司發行的可轉換優先股於上市後自動轉換為普通股，錄得一次性的估值虧損，料集團去年最多蝕1167億元，而2019年同期僅蝕196.51億元。由於已經完成換股，新一個年度將不再錄得同樣虧損。

非國際財務報告準則（Non-IFRS）下，快手全年經調整虧損和EBITDA均由盈轉虧，分別虧損79.49億元及36.16億元，則主要是由於銷售及營銷開支急增1.7倍至266.15億元。單計去年第四季，集團經調整虧損按年收窄至7.04億元；經調整EBITDA則轉虧為盈，期內錄得利潤9.27億元，2019年同期蝕342萬元。

收入方面，主要受惠於線上營銷服務，以及包括電商在內的其他服務強勁增長，集團總收入去年增加50.2%至587.76億元。其中，線上營銷服務貢獻集團37.2%的收入，涉資218.55億元，收入按年急漲1.95倍；其他服務收入按年大升13.3倍至37.12億元。惟直播業務仍是快手主打，收入按年增加50.2%至587.76億元，為集團貢獻56.5%的收入。

銷售及營銷開支急增1.7倍

宿華表示，快手的電商業務仍在發展初期，現階段宜集中於管理平台上的產品質素，以及拓展更多不同類型的產品等，故不認為目前是適合的時間監管旗下平台的商家發展及競爭。他續稱，公司今年將進一步提升用戶覆蓋率及品牌知名度，並繼續提供更優質的用戶體驗。

若支出按性質劃分，當中以推廣及廣告開支按年增加1.7倍至254.91億元最多，佔整體開支的36.5%；其次是主播的收入分成及相關稅項，金額按年增加3.8%至188.4億元，佔整體開支的26.7%。