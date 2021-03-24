經濟

快手去年虧損擴至1166億人幣

【明報專訊】快手科技（1024）昨天公布上市後首份成績表，截至去年12月底為止，公司淨虧損按年大幅擴大至1166.35億元（人民幣‧下同），符合當初招股書預期，不派末期息。董事長宿華在業績會上稱，公司未來將採用相同策略，繼續觀察用戶的需求及變化，逐步演化服務及提供不同產品。

受優先股換股拖累 符招股書預期

快手股價績前走弱，一度失守300港元關口，跌幅及後收窄，昨收市跌4.3%至301.2港元。類似上市後「勁蝕」情况在美團（3690）亦曾出現，快手今年初上市時已在招股書內預告，受公司發行的可轉換優先股於上市後自動轉換為普通股，錄得一次性的估值虧損，料集團去年最多蝕1167億元，而2019年同期僅蝕196.51億元。由於已經完成換股，新一個年度將不再錄得同樣虧損。

非國際財務報告準則（Non-IFRS）下，快手全年經調整虧損和EBITDA均由盈轉虧，分別虧損79.49億元及36.16億元，則主要是由於銷售及營銷開支急增1.7倍至266.15億元。單計去年第四季，集團經調整虧損按年收窄至7.04億元；經調整EBITDA則轉虧為盈，期內錄得利潤9.27億元，2019年同期蝕342萬元。

收入方面，主要受惠於線上營銷服務，以及包括電商在內的其他服務強勁增長，集團總收入去年增加50.2%至587.76億元。其中，線上營銷服務貢獻集團37.2%的收入，涉資218.55億元，收入按年急漲1.95倍；其他服務收入按年大升13.3倍至37.12億元。惟直播業務仍是快手主打，收入按年增加50.2%至587.76億元，為集團貢獻56.5%的收入。

銷售及營銷開支急增1.7倍

宿華表示，快手的電商業務仍在發展初期，現階段宜集中於管理平台上的產品質素，以及拓展更多不同類型的產品等，故不認為目前是適合的時間監管旗下平台的商家發展及競爭。他續稱，公司今年將進一步提升用戶覆蓋率及品牌知名度，並繼續提供更優質的用戶體驗。

若支出按性質劃分，當中以推廣及廣告開支按年增加1.7倍至254.91億元最多，佔整體開支的36.5%；其次是主播的收入分成及相關稅項，金額按年增加3.8%至188.4億元，佔整體開支的26.7%。

上 / 下一篇新聞

十大屋苑單季破千宗 7年新高 半數屋苑破百宗 升勢全面
十大屋苑單季破千宗 7年新高 半數屋苑破百宗 升勢全面
新界5區本月破千宗 將軍澳佔逾三成
新界5區本月破千宗 將軍澳佔逾三成
黃心穎沽天寰2房 不足4年帳賺145萬
黃心穎沽天寰2房 不足4年帳賺145萬
眀徳山特色戶4393萬沽 實呎4.6萬雙破頂
眀徳山特色戶4393萬沽 實呎4.6萬雙破頂
加路連山道商業地招標 估值高見250億
加路連山道商業地招標 估值高見250億
Bandai 2.15億沽統一中心單位 31年帳賺1.67億
Bandai 2.15億沽統一中心單位 31年帳賺1.67億
百度李彥宏：2024年推首部電動車 新車冀定位「最懂消費者」 未來續投資研自動駕駛
百度李彥宏：2024年推首部電動車 新車冀定位「最懂消費者」 未來續投資研自動駕駛
百度首日險守招股價 「頂頭槌飛」蝕21萬孖展息
百度首日險守招股價 「頂頭槌飛」蝕21萬孖展息
恒地去年基礎盈利升1.8%
恒地去年基礎盈利升1.8%
新麗傳媒減值拖累 閱文去年蝕近45億人幣
新麗傳媒減值拖累 閱文去年蝕近45億人幣
吉利業績遠遜預期削派息 彭博：監管機構質疑不符高科技 科創板上市遇阻
吉利業績遠遜預期削派息 彭博：監管機構質疑不符高科技 科創板上市遇阻
伙母公司吉利控股 合營拓電動車
伙母公司吉利控股 合營拓電動車
眾安上市後首錄盈利 去年轉賺5.54億人幣
眾安上市後首錄盈利 去年轉賺5.54億人幣
海底撈去年純利跌86.8% 稍勝盈警
海底撈去年純利跌86.8% 稍勝盈警
九毛九去年少賺24% 下半年純利升近兩倍
九毛九去年少賺24% 下半年純利升近兩倍
勢加增值稅 思摩爾瀉27% 新規震散中港電子煙股 中煙香港反升7%
勢加增值稅 思摩爾瀉27% 新規震散中港電子煙股 中煙香港反升7%
市場憂流動性趨緊 恒指午後曾跌500點
市場憂流動性趨緊 恒指午後曾跌500點
中型銀行按揭息率 傳低至H+1.28厘
中型銀行按揭息率 傳低至H+1.28厘
友邦傳快購東亞人壽 作價逾46億
友邦傳快購東亞人壽 作價逾46億
中生製藥去年純利微升0.3%
中生製藥去年純利微升0.3%
雅居樂大舉減債 「三道紅線」剩一條
雅居樂大舉減債 「三道紅線」剩一條
WeWork擬借SPAC上市 估值料逾700億 不及兩年前1/5
WeWork擬借SPAC上市 估值料逾700億 不及兩年前1/5
Twitter創辦人首條Tweet 2262萬售出
Twitter創辦人首條Tweet 2262萬售出
歐洲疫情惡化衝擊 國際油價急挫4%
歐洲疫情惡化衝擊 國際油價急挫4%
張兆聰：中國電子煙股受壓 美同業更吸引
張兆聰：中國電子煙股受壓 美同業更吸引
植耀輝：待大市明朗 分段吸百度
植耀輝：待大市明朗 分段吸百度
技術取勝：吉利20元關不容有失
技術取勝：吉利20元關不容有失
兒子炒GME 李小加：他的「革命」
兒子炒GME 李小加：他的「革命」
劉思明：非中資股靠穩 太古調整可收集
劉思明：非中資股靠穩 太古調整可收集
周顯：大孖沙暗地「轉型」
周顯：大孖沙暗地「轉型」
湯文亮：話撤資的公司都是賺緊錢
湯文亮：話撤資的公司都是賺緊錢
惠理高級基金經理鍾慧欣：銀行股濠賭股看高一線
惠理高級基金經理鍾慧欣：銀行股濠賭股看高一線