百度首日險守招股價 「頂頭槌飛」蝕21萬孖展息

內地科技巨頭近期身陷反壟斷風波，百度亦因收購硬件商小魚集團而遭罰款。百度創始人、董事長兼行政總裁李彥宏上周接受訪問時表示，內地當局對創新的重視程度超過以往，而高效創新必然要反壟斷，因此支持政策。但他指出，科企部分創新技術，也令各行各業效率提升，因此希望可「具體問題，具體分析」，若行動能鼓勵創新，亦應該支持。

B站定價808元 較上限價低兩成

另一中概股嗶哩嗶哩（9626）（Bilibili，下簡稱B站）昨夜公布定價，每股808元，較其定價上限988元低約近兩成。按此計算，公司本次將集資202億元。該股公開發售最終錄得逾170倍超購，根據招股書，公開發售股份將回撥至12%。B站美股預託證券（ADR）昨夜美股盤前再跌1.2%，報105.6美元。每1股ADR等於1股普通股，以港匯7.75計算，港股較美股僅有1.2%折扣。內地媒體騰訊新聞昨日報道，B站機構投資者配售方面出現抽飛情况。

百融雲創盈滙今截招股

今日將有兩隻新股截止招股，分別為不同投票權（WVR）架構人工智能（AI）公司百融雲創（6608）以及盈滙企業（2195）。其中，百融雲創昨日孖展截飛，於富途、輝立兩券行出現抽飛，最終綜合6家券商，借出222億元孖展，超購55倍。

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