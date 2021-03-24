百度李彥宏：2024年推首部電動車 新車冀定位「最懂消費者」 未來續投資研自動駕駛

明報記者 馬迪帆

百度約8年前起投資自動駕駛，其自動駕駛平台「Apollo」於2017年推出。李彥宏表示，平台新技術不斷，惟合作中發現，多數車廠均「不急於第一個吃螃蟹」，取態保守，因而決定伙拍吉利（0175）造車。李彥宏認為，百度研發背景可成為一大優勢，並透露去年公司於車輛科技投資高達200億元人民幣，涵蓋自動駕駛、計算機視覺等技術，相信超過內地任何一家「造車新勢力」。根據財報，公司去年研發開支共錄195億人民幣，與駕車技術研究開支幾乎相當。

芯片部門未來或上市

李彥宏強調，要達完全無人駕駛或仍要10至20年，但現時技術已有賺錢空間。他以旗下基於「Apollo」自動駕駛的士業務Robotaxi為例，指達到高度自動駕駛（L4）後，成本較真人司機為低。他表示，的士亦將今年起商業化，剛於河北省滄州市獲批，而其他城市仍要逐個談判，因技術及法規均面對限制。

除造車外，百度旗下AI雲、芯片等業務亦成為憧憬。其中，昆侖芯片本月剛完成一輪融資，據報部門估值20億美元。李彥宏表示，AI芯片造價每片達上萬美元，百度初期是為節省成本「造芯」，但隨後發現外界需求強烈，現時對商業化前景相當看好。他表示，融資是芯片部門的第一步，未來上市亦「完全有可能」。他續稱，昆侖芯片至今製造約2萬片，其中百度內部使用逾1萬片，其餘部分對外銷售，已產生一定收入。

澄清廣告業務不存在「競價排名」

AI業務一路向前，身為搜索巨頭的百度，當年因虛假醫療廣告醜聞受到重挫。事隔5年，李彥宏於訪問中再回應「魏則西事件」，他表示，當年廣告業務暴露問題，但望澄清百度不存在「競價排名」，廣告並非「誰出的錢多，誰就排在前面」。他表示，公司已積極改進，近年多了用戶搜索健康相關內容，百度現時亦提供醫療在線諮詢服務，約有數十萬名醫生，未來更有意開展診斷、開藥及保險等業務。

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