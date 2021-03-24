經濟
新股

百度李彥宏：2024年推首部電動車 新車冀定位「最懂消費者」 未來續投資研自動駕駛

【明報專訊】百百度（9888）第二上市掛牌塵埃落定，本地股市再添內地科技巨頭。由內地最大搜索引擎，轉型主攻人工智能（AI），公司昨日首掛險守招股價（見另稿），但造車、AI芯片等高科技業務，依然令百度再度成為市場熱話。百度創始人、董事長兼執行總裁李彥宏上周接受訪問，他表示，電動車品牌「集度」目標是要成為「最懂消費者」的電動車，如同智能助理，自動駕車之外亦能開窗、校冷氣、播節目。他預計，集度電動車最遲將於2024年面世，但他亦稱，未來投資自動駕駛開支仍要每年遞增。

明報記者 馬迪帆

百度約8年前起投資自動駕駛，其自動駕駛平台「Apollo」於2017年推出。李彥宏表示，平台新技術不斷，惟合作中發現，多數車廠均「不急於第一個吃螃蟹」，取態保守，因而決定伙拍吉利（0175）造車。李彥宏認為，百度研發背景可成為一大優勢，並透露去年公司於車輛科技投資高達200億元人民幣，涵蓋自動駕駛、計算機視覺等技術，相信超過內地任何一家「造車新勢力」。根據財報，公司去年研發開支共錄195億人民幣，與駕車技術研究開支幾乎相當。

芯片部門未來或上市

李彥宏強調，要達完全無人駕駛或仍要10至20年，但現時技術已有賺錢空間。他以旗下基於「Apollo」自動駕駛的士業務Robotaxi為例，指達到高度自動駕駛（L4）後，成本較真人司機為低。他表示，的士亦將今年起商業化，剛於河北省滄州市獲批，而其他城市仍要逐個談判，因技術及法規均面對限制。

除造車外，百度旗下AI雲、芯片等業務亦成為憧憬。其中，昆侖芯片本月剛完成一輪融資，據報部門估值20億美元。李彥宏表示，AI芯片造價每片達上萬美元，百度初期是為節省成本「造芯」，但隨後發現外界需求強烈，現時對商業化前景相當看好。他表示，融資是芯片部門的第一步，未來上市亦「完全有可能」。他續稱，昆侖芯片至今製造約2萬片，其中百度內部使用逾1萬片，其餘部分對外銷售，已產生一定收入。

澄清廣告業務不存在「競價排名」

AI業務一路向前，身為搜索巨頭的百度，當年因虛假醫療廣告醜聞受到重挫。事隔5年，李彥宏於訪問中再回應「魏則西事件」，他表示，當年廣告業務暴露問題，但望澄清百度不存在「競價排名」，廣告並非「誰出的錢多，誰就排在前面」。他表示，公司已積極改進，近年多了用戶搜索健康相關內容，百度現時亦提供醫療在線諮詢服務，約有數十萬名醫生，未來更有意開展診斷、開藥及保險等業務。

[新股]

上 / 下一篇新聞

十大屋苑單季破千宗 7年新高 半數屋苑破百宗 升勢全面
十大屋苑單季破千宗 7年新高 半數屋苑破百宗 升勢全面
新界5區本月破千宗 將軍澳佔逾三成
新界5區本月破千宗 將軍澳佔逾三成
黃心穎沽天寰2房 不足4年帳賺145萬
黃心穎沽天寰2房 不足4年帳賺145萬
眀徳山特色戶4393萬沽 實呎4.6萬雙破頂
眀徳山特色戶4393萬沽 實呎4.6萬雙破頂
加路連山道商業地招標 估值高見250億
加路連山道商業地招標 估值高見250億
Bandai 2.15億沽統一中心單位 31年帳賺1.67億
Bandai 2.15億沽統一中心單位 31年帳賺1.67億
百度首日險守招股價 「頂頭槌飛」蝕21萬孖展息
百度首日險守招股價 「頂頭槌飛」蝕21萬孖展息
快手去年虧損擴至1166億人幣
快手去年虧損擴至1166億人幣
恒地去年基礎盈利升1.8%
恒地去年基礎盈利升1.8%
新麗傳媒減值拖累 閱文去年蝕近45億人幣
新麗傳媒減值拖累 閱文去年蝕近45億人幣
吉利業績遠遜預期削派息 彭博：監管機構質疑不符高科技 科創板上市遇阻
吉利業績遠遜預期削派息 彭博：監管機構質疑不符高科技 科創板上市遇阻
伙母公司吉利控股 合營拓電動車
伙母公司吉利控股 合營拓電動車
眾安上市後首錄盈利 去年轉賺5.54億人幣
眾安上市後首錄盈利 去年轉賺5.54億人幣
海底撈去年純利跌86.8% 稍勝盈警
海底撈去年純利跌86.8% 稍勝盈警
九毛九去年少賺24% 下半年純利升近兩倍
九毛九去年少賺24% 下半年純利升近兩倍
勢加增值稅 思摩爾瀉27% 新規震散中港電子煙股 中煙香港反升7%
勢加增值稅 思摩爾瀉27% 新規震散中港電子煙股 中煙香港反升7%
市場憂流動性趨緊 恒指午後曾跌500點
市場憂流動性趨緊 恒指午後曾跌500點
中型銀行按揭息率 傳低至H+1.28厘
中型銀行按揭息率 傳低至H+1.28厘
友邦傳快購東亞人壽 作價逾46億
友邦傳快購東亞人壽 作價逾46億
中生製藥去年純利微升0.3%
中生製藥去年純利微升0.3%
雅居樂大舉減債 「三道紅線」剩一條
雅居樂大舉減債 「三道紅線」剩一條
WeWork擬借SPAC上市 估值料逾700億 不及兩年前1/5
WeWork擬借SPAC上市 估值料逾700億 不及兩年前1/5
Twitter創辦人首條Tweet 2262萬售出
Twitter創辦人首條Tweet 2262萬售出
歐洲疫情惡化衝擊 國際油價急挫4%
歐洲疫情惡化衝擊 國際油價急挫4%
張兆聰：中國電子煙股受壓 美同業更吸引
張兆聰：中國電子煙股受壓 美同業更吸引
植耀輝：待大市明朗 分段吸百度
植耀輝：待大市明朗 分段吸百度
技術取勝：吉利20元關不容有失
技術取勝：吉利20元關不容有失
兒子炒GME 李小加：他的「革命」
兒子炒GME 李小加：他的「革命」
劉思明：非中資股靠穩 太古調整可收集
劉思明：非中資股靠穩 太古調整可收集
周顯：大孖沙暗地「轉型」
周顯：大孖沙暗地「轉型」
湯文亮：話撤資的公司都是賺緊錢
湯文亮：話撤資的公司都是賺緊錢
惠理高級基金經理鍾慧欣：銀行股濠賭股看高一線
惠理高級基金經理鍾慧欣：銀行股濠賭股看高一線