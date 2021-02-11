經濟

加路連山道商業地招標 估值高見250億

【明報專訊】近日樓市轉趨活躍，政府連推兩幅矚目地皮招標，分別為銅鑼灣加路連山道商業地，以及古洞第25區住宅地，前者為銅鑼灣區內罕有大型商業地皮，估值由113億至247.56億元。

地政總署公布，加路連山道商業地，以及古洞第25區住宅地，同於本周五起招標，其中較矚目的加路連山道商業地，將於5月7日截標。項目佔地約15.9萬方呎，可建最多107.6萬方呎樓面，綜合業界預期，地皮估值約113億至247.56億元，每方呎樓面地價約1.05萬至2.3萬元。

古洞地最高估值60億 建1330伙

美聯測量師行董事林子彬表示，加路連山道商業地王屬罕有市區優質商業地，惟受近期環球經濟波動影響，商廈市道仍受到一定壓力，且投資額龐大，故預期以大型發展商、合組財團或區內有經驗的發展商入標為主，預料入標反應亦會傾向審慎。另據政府公布資料，該地需要預留部分樓面興建一所地區康復中心及幼兒中心，以及不少於125個停車位的公眾停車場，亦要提供小巴等公共交通上落客設施。

另一幅古洞第25區住宅地，則於下月23日截標，項目佔地近20萬方呎，指定作非工業（不包括倉庫、酒店及加油站）用途，預計可建樓面約119.9萬方呎，包括由買方興建公共運輸交匯處，估計可提供約1330伙，市場最高估值60億元，每方呎樓面地價約5000元。

相關字詞﹕地皮招標 古洞25區 加路連山道商業地

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