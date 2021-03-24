經濟

眀徳山特色戶4393萬沽 實呎4.6萬雙破頂

【明報專訊】新盤特色單位連錄成交，其中作為龍頭發展商的新地（0016），雖然今年暫未有全新盤推售，但旗下西營盤眀徳山昨售出最後一伙，一個連天台特色戶以4393萬元、實呎4.6萬元售出，售價及呎價均創項目新高。

上述眀徳山於2015年首推、並於2017年入伙，只提供166個單位，項目昨以招標形式售出全盤最後一伙，單位為32樓A室，實用面積955方呎，屬三房間隔，連天台，成交價4393萬元，實呎4.6萬元。事實上，除眀徳山、華懋元朗朗城滙及中海外（0688）鴨脷洲南區‧左岸本月相繼全盤沽清後，長實（1113）馬鞍山星漣海昨日亦連沽最後2伙，成為本月第4個沽清的新盤。成交紀錄冊顯示，項目昨日售出2伙，其中2A座2樓A室，實用面積1660方呎，以2480萬元售出，實呎約1.49萬元；另外一宗為1座2樓B室，實用面積1661方呎，以2250萬元售出，實呎約1.35萬元。

維港滙I複式戶近8400萬沽 實呎4.6萬

此外，會德豐、信置（0083）等合作的西南九龍長沙灣維港滙I，昨日招標售出一間特色天際複式戶，位於1座27樓及28樓B室，實用面積1826方呎、245呎平台及702呎天台，以8399.6萬元成交，實呎4.6萬元，屬4房3套加多功能房連洗手間間隔，享維港海景。發展商表示，項目共設2伙特色天際複式戶，現已全部售出。不過，項目亦連錄4宗撻訂，每伙原以約677萬至1202萬元售出，以樓價5％計，買家損失約33.8萬至60萬元訂金。

尚悅‧天城2646萬沽6號屋 實呎1.45萬雙破頂

不過，特色單位近日都以高價售出，恒地（0012）元朗尚悅．天城昨亦以招標形式售出6號洋房，實用面積1825方呎，天台面積433方呎，前庭及花園分別167與437方呎，以2646.25萬元成交，實呎14,500元，無論成交價及呎價均創項目新高。

相關字詞﹕星漣海 尚悅‧天城 維港滙I 新地 眀徳山

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