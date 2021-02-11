黃心穎沽天寰2房 不足4年帳賺145萬

林日曦妻千萬沽龍珠島單位

另土地註冊處顯示，原名徐家豪的毛記葵涌（1716）創辦人林日曦，其妻蔡明麗持有的屯門龍珠島龍珠花園D座頂層單位，實用面積1083方呎，3房間隔，本月初登記以1000萬元售出，實呎9234元，蔡明麗於2017年7月以949.8萬元購入，帳面獲利50.2萬元或5.3％，惟扣除使費後，料平手離場。

勞力士高層近億沽寶珊道1號4房

此外，市場消息指，勞力士香港區董事總經理NEIDHART DANIEL EUGEN持有的西半山寶珊道1號1座高層A室，實用面積2328方呎，四房間隔，最新以約9988萬元售出，實呎約4.29萬元，屬市價水平。原業主2007年以4233萬元購入，當時更獲勞力士(香港)借出4400萬元貸款，現帳面獲利5755萬元或1.3倍。

王敏剛壽山村道屋地招標

另世邦魏理仕表示，南區壽山村道26號A的獨立門牌別墅，以招標形式放售，意向價1.75億元，並於5月5日截標。項目佔地4949方呎，實用面積2903方呎，實呎約60,282元。物業原由已故港區全國人大代表王敏剛持有，王敏剛2019年離世後，其妻子和遺囑執行人被新鴻基信貸入稟，追討逾1.6億元債務。