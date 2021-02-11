經濟

黃心穎沽天寰2房 不足4年帳賺145萬

【明報專訊】近日市場有多位名人沽貨套現。市場消息稱，「安心事件」女主角黃心穎，以約1000萬元售出啟德天寰2座低層B室，實用面積504方呎，2房間隔，實呎約19,841元，據知較同類單位市價低約一成。黃心穎2017年以855萬元向建灝地產一手購入單位，當年她向傳媒稱是購入作自住，現轉手帳面獲利145萬元或17%。

林日曦妻千萬沽龍珠島單位

另土地註冊處顯示，原名徐家豪的毛記葵涌（1716）創辦人林日曦，其妻蔡明麗持有的屯門龍珠島龍珠花園D座頂層單位，實用面積1083方呎，3房間隔，本月初登記以1000萬元售出，實呎9234元，蔡明麗於2017年7月以949.8萬元購入，帳面獲利50.2萬元或5.3％，惟扣除使費後，料平手離場。

勞力士高層近億沽寶珊道1號4房

此外，市場消息指，勞力士香港區董事總經理NEIDHART DANIEL EUGEN持有的西半山寶珊道1號1座高層A室，實用面積2328方呎，四房間隔，最新以約9988萬元售出，實呎約4.29萬元，屬市價水平。原業主2007年以4233萬元購入，當時更獲勞力士(香港)借出4400萬元貸款，現帳面獲利5755萬元或1.3倍。

王敏剛壽山村道屋地招標

另世邦魏理仕表示，南區壽山村道26號A的獨立門牌別墅，以招標形式放售，意向價1.75億元，並於5月5日截標。項目佔地4949方呎，實用面積2903方呎，實呎約60,282元。物業原由已故港區全國人大代表王敏剛持有，王敏剛2019年離世後，其妻子和遺囑執行人被新鴻基信貸入稟，追討逾1.6億元債務。

相關字詞﹕王敏剛 壽山村道 寶珊道1號 勞力士 天寰 龍珠島別墅 林日曦 黃心穎 安心事件

上 / 下一篇新聞

十大屋苑單季破千宗 7年新高 半數屋苑破百宗 升勢全面
十大屋苑單季破千宗 7年新高 半數屋苑破百宗 升勢全面
新界5區本月破千宗 將軍澳佔逾三成
新界5區本月破千宗 將軍澳佔逾三成
眀徳山特色戶4393萬沽 實呎4.6萬雙破頂
眀徳山特色戶4393萬沽 實呎4.6萬雙破頂
加路連山道商業地招標 估值高見250億
加路連山道商業地招標 估值高見250億
Bandai 2.15億沽統一中心單位 31年帳賺1.67億
Bandai 2.15億沽統一中心單位 31年帳賺1.67億
百度李彥宏：2024年推首部電動車 新車冀定位「最懂消費者」 未來續投資研自動駕駛
百度李彥宏：2024年推首部電動車 新車冀定位「最懂消費者」 未來續投資研自動駕駛
百度首日險守招股價 「頂頭槌飛」蝕21萬孖展息
百度首日險守招股價 「頂頭槌飛」蝕21萬孖展息
快手去年虧損擴至1166億人幣
快手去年虧損擴至1166億人幣
恒地去年基礎盈利升1.8%
恒地去年基礎盈利升1.8%
新麗傳媒減值拖累 閱文去年蝕近45億人幣
新麗傳媒減值拖累 閱文去年蝕近45億人幣
吉利業績遠遜預期削派息 彭博：監管機構質疑不符高科技 科創板上市遇阻
吉利業績遠遜預期削派息 彭博：監管機構質疑不符高科技 科創板上市遇阻
伙母公司吉利控股 合營拓電動車
伙母公司吉利控股 合營拓電動車
眾安上市後首錄盈利 去年轉賺5.54億人幣
眾安上市後首錄盈利 去年轉賺5.54億人幣
海底撈去年純利跌86.8% 稍勝盈警
海底撈去年純利跌86.8% 稍勝盈警
九毛九去年少賺24% 下半年純利升近兩倍
九毛九去年少賺24% 下半年純利升近兩倍
勢加增值稅 思摩爾瀉27% 新規震散中港電子煙股 中煙香港反升7%
勢加增值稅 思摩爾瀉27% 新規震散中港電子煙股 中煙香港反升7%
市場憂流動性趨緊 恒指午後曾跌500點
市場憂流動性趨緊 恒指午後曾跌500點
中型銀行按揭息率 傳低至H+1.28厘
中型銀行按揭息率 傳低至H+1.28厘
友邦傳快購東亞人壽 作價逾46億
友邦傳快購東亞人壽 作價逾46億
中生製藥去年純利微升0.3%
中生製藥去年純利微升0.3%
雅居樂大舉減債 「三道紅線」剩一條
雅居樂大舉減債 「三道紅線」剩一條
WeWork擬借SPAC上市 估值料逾700億 不及兩年前1/5
WeWork擬借SPAC上市 估值料逾700億 不及兩年前1/5
Twitter創辦人首條Tweet 2262萬售出
Twitter創辦人首條Tweet 2262萬售出
歐洲疫情惡化衝擊 國際油價急挫4%
歐洲疫情惡化衝擊 國際油價急挫4%
張兆聰：中國電子煙股受壓 美同業更吸引
張兆聰：中國電子煙股受壓 美同業更吸引
植耀輝：待大市明朗 分段吸百度
植耀輝：待大市明朗 分段吸百度
技術取勝：吉利20元關不容有失
技術取勝：吉利20元關不容有失
兒子炒GME 李小加：他的「革命」
兒子炒GME 李小加：他的「革命」
劉思明：非中資股靠穩 太古調整可收集
劉思明：非中資股靠穩 太古調整可收集
周顯：大孖沙暗地「轉型」
周顯：大孖沙暗地「轉型」
湯文亮：話撤資的公司都是賺緊錢
湯文亮：話撤資的公司都是賺緊錢
惠理高級基金經理鍾慧欣：銀行股濠賭股看高一線
惠理高級基金經理鍾慧欣：銀行股濠賭股看高一線