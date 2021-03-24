經濟

新界5區本月破千宗 將軍澳佔逾三成

【明報專訊】本月份二手樓市活躍，除十大屋苑外，新界區五大分區，包括將軍澳、屯門、荃灣、元朗及新界北，合共錄得1153宗成交，其中將軍澳佔逾三成最多。除荃灣區外，其他四區本月至今成交量已超出上月全月交投。

荃灣連續4個月破200宗

綜合市場資訊，將軍澳本月暫錄約377宗二手成交，比上月全月的354宗多出約6%，荃灣及屯門區，本月迄今則同錄得約225宗買賣。中原地產高級資深區域營業經理余俊文表示，荃灣區本月累錄約225宗成交，連續4個月企穩200宗水平，其中海濱花園5座中層E室，實用面積422方呎，2房間隔，以638萬元沽出，實呎15,118元，呎價創屋苑2年新高。原業主2018年3月597萬元買入單位，持貨滿3年隨即轉售，帳面獲利41萬元或約7％。

屯門本月225宗超上月全月近四成

屯門本月已經累錄約225宗成交，除較上月全月成交量162宗增近四成。區內豫豐花園11座連平台特色戶，實用面積358方呎，連1003方呎平台，上月以621萬元售出，實呎17,346元，創屋苑自2005年入伙後呎價新高。原業主2014年348萬元購入，帳面獲利273萬元或78％。

豫豐特色戶實呎1.7萬 16年新高

此外，中原地產副區域營業經理王勤學表示，元朗區本月累錄約216宗二手成交，超出上月全月的186宗，並估計全月可達260宗水平，創10年新高。其中朗怡居錄得高價成交，1座高層A室，實用面積705方呎，3房套房間隔，以850萬沽出，屬屋苑次高紀錄，實呎12,057元。原業主1999年9月267萬元一手買入單位，帳面獲利583萬元或2.2倍。

另一方面，新界北區，包括粉嶺及上水本月暫錄約110宗成交，已超越上月全月約100宗水平，其中粉嶺花都廣場8座中層E室，實用面積370方呎，2房間隔，以526萬元易手，實呎14,216元。原業主1996年以178萬元購入單位，持貨約25年，帳面獲利約348萬元或近2倍。

相關字詞﹕元朗 花都廣場 朗怡居 豫豐花園 屯門 二手成交

上 / 下一篇新聞

十大屋苑單季破千宗 7年新高 半數屋苑破百宗 升勢全面
十大屋苑單季破千宗 7年新高 半數屋苑破百宗 升勢全面
黃心穎沽天寰2房 不足4年帳賺145萬
黃心穎沽天寰2房 不足4年帳賺145萬
眀徳山特色戶4393萬沽 實呎4.6萬雙破頂
眀徳山特色戶4393萬沽 實呎4.6萬雙破頂
加路連山道商業地招標 估值高見250億
加路連山道商業地招標 估值高見250億
Bandai 2.15億沽統一中心單位 31年帳賺1.67億
Bandai 2.15億沽統一中心單位 31年帳賺1.67億
百度李彥宏：2024年推首部電動車 新車冀定位「最懂消費者」 未來續投資研自動駕駛
百度李彥宏：2024年推首部電動車 新車冀定位「最懂消費者」 未來續投資研自動駕駛
百度首日險守招股價 「頂頭槌飛」蝕21萬孖展息
百度首日險守招股價 「頂頭槌飛」蝕21萬孖展息
快手去年虧損擴至1166億人幣
快手去年虧損擴至1166億人幣
恒地去年基礎盈利升1.8%
恒地去年基礎盈利升1.8%
新麗傳媒減值拖累 閱文去年蝕近45億人幣
新麗傳媒減值拖累 閱文去年蝕近45億人幣
吉利業績遠遜預期削派息 彭博：監管機構質疑不符高科技 科創板上市遇阻
吉利業績遠遜預期削派息 彭博：監管機構質疑不符高科技 科創板上市遇阻
伙母公司吉利控股 合營拓電動車
伙母公司吉利控股 合營拓電動車
眾安上市後首錄盈利 去年轉賺5.54億人幣
眾安上市後首錄盈利 去年轉賺5.54億人幣
海底撈去年純利跌86.8% 稍勝盈警
海底撈去年純利跌86.8% 稍勝盈警
九毛九去年少賺24% 下半年純利升近兩倍
九毛九去年少賺24% 下半年純利升近兩倍
勢加增值稅 思摩爾瀉27% 新規震散中港電子煙股 中煙香港反升7%
勢加增值稅 思摩爾瀉27% 新規震散中港電子煙股 中煙香港反升7%
市場憂流動性趨緊 恒指午後曾跌500點
市場憂流動性趨緊 恒指午後曾跌500點
中型銀行按揭息率 傳低至H+1.28厘
中型銀行按揭息率 傳低至H+1.28厘
友邦傳快購東亞人壽 作價逾46億
友邦傳快購東亞人壽 作價逾46億
中生製藥去年純利微升0.3%
中生製藥去年純利微升0.3%
雅居樂大舉減債 「三道紅線」剩一條
雅居樂大舉減債 「三道紅線」剩一條
WeWork擬借SPAC上市 估值料逾700億 不及兩年前1/5
WeWork擬借SPAC上市 估值料逾700億 不及兩年前1/5
Twitter創辦人首條Tweet 2262萬售出
Twitter創辦人首條Tweet 2262萬售出
歐洲疫情惡化衝擊 國際油價急挫4%
歐洲疫情惡化衝擊 國際油價急挫4%
張兆聰：中國電子煙股受壓 美同業更吸引
張兆聰：中國電子煙股受壓 美同業更吸引
植耀輝：待大市明朗 分段吸百度
植耀輝：待大市明朗 分段吸百度
技術取勝：吉利20元關不容有失
技術取勝：吉利20元關不容有失
兒子炒GME 李小加：他的「革命」
兒子炒GME 李小加：他的「革命」
劉思明：非中資股靠穩 太古調整可收集
劉思明：非中資股靠穩 太古調整可收集
周顯：大孖沙暗地「轉型」
周顯：大孖沙暗地「轉型」
湯文亮：話撤資的公司都是賺緊錢
湯文亮：話撤資的公司都是賺緊錢
惠理高級基金經理鍾慧欣：銀行股濠賭股看高一線
惠理高級基金經理鍾慧欣：銀行股濠賭股看高一線