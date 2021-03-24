新界5區本月破千宗 將軍澳佔逾三成

荃灣連續4個月破200宗

綜合市場資訊，將軍澳本月暫錄約377宗二手成交，比上月全月的354宗多出約6%，荃灣及屯門區，本月迄今則同錄得約225宗買賣。中原地產高級資深區域營業經理余俊文表示，荃灣區本月累錄約225宗成交，連續4個月企穩200宗水平，其中海濱花園5座中層E室，實用面積422方呎，2房間隔，以638萬元沽出，實呎15,118元，呎價創屋苑2年新高。原業主2018年3月597萬元買入單位，持貨滿3年隨即轉售，帳面獲利41萬元或約7％。

屯門本月225宗超上月全月近四成

屯門本月已經累錄約225宗成交，除較上月全月成交量162宗增近四成。區內豫豐花園11座連平台特色戶，實用面積358方呎，連1003方呎平台，上月以621萬元售出，實呎17,346元，創屋苑自2005年入伙後呎價新高。原業主2014年348萬元購入，帳面獲利273萬元或78％。

豫豐特色戶實呎1.7萬 16年新高

此外，中原地產副區域營業經理王勤學表示，元朗區本月累錄約216宗二手成交，超出上月全月的186宗，並估計全月可達260宗水平，創10年新高。其中朗怡居錄得高價成交，1座高層A室，實用面積705方呎，3房套房間隔，以850萬沽出，屬屋苑次高紀錄，實呎12,057元。原業主1999年9月267萬元一手買入單位，帳面獲利583萬元或2.2倍。

另一方面，新界北區，包括粉嶺及上水本月暫錄約110宗成交，已超越上月全月約100宗水平，其中粉嶺花都廣場8座中層E室，實用面積370方呎，2房間隔，以526萬元易手，實呎14,216元。原業主1996年以178萬元購入單位，持貨約25年，帳面獲利約348萬元或近2倍。