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2021年3月23日星期二
劉思明 數據尋寶
投資策略
疫情重創 波斯富街舖租值跌逾半 中環中心租值按年跌一成 逾5年來首跌
短租客進駐 核心區舖空置率回落
「四叔」白加道35號 租值2646萬冠絕全港
維港滙天池屋1.17億沽區內新高 呎價5.38萬
屯門本月220宗二手 10個月來最旺
IPO散戶基金熱捧 百度暗盤升1% 每手帳賺140元 頂頭槌或蝕11萬
大市成交1342億 今年全日市最低
匯豐傳合規部裁員 集團：不置評
張建宗：港仍是「低稅天堂」 撤資公司將後悔
中國太平少賺27% 派息不減反增
騰訊明業績 大摩料多賺26.5％
港2月廣告開支反彈至疫前 社交媒體大贏家 首兩月增長62%
港連續兩月通縮 2月基本通縮0.1%
貿發局：港出口信心指數連升4季
碧桂園服務92億全購藍光 每股最多54.3元 去年純利大增61％
何猷龍家族辦公室收購卓智醫療
疫情打擊西隧車量 日均減少29%
眾安推商業銀行業務 提供無抵押循環貸款
方便麵疫下需求大增 康師傅去年多賺22%
土耳其爆貨幣危機 里拉曾挫17% 埃爾多安換走「鷹派」央行行長 市場憂政策逆轉
內地擬加強規管電子煙 霧芯挫四成
戶戶送定招股價範圍 估值達946億
陳茂峰：美國經濟有機會強勁V彈
張兆聰：受惠碳中和國策 冷吼新天綠色
劉宇亮：中證監新規 券商股料反彈
薛偉傑：華為5G專利收費 擬與高通三星蘋果重新談判
技術取勝：太古料先上試60元
何民傑：長實「大刁」雙贏局面
劉思明：新能源投資加速 東方電氣看俏
周顯：長實變相增持 有贏冇輸
湯文亮：聯匯稍偏離強方正常現象
劉思明：新能源投資加速 東方電氣看俏
【明報專訊】港股整體表現乏善可陳，碳中和概念成少數的亮點，但部分的上升動力虛浮，勿盲目追捧。
相關字詞﹕
東方電氣
新能源
碳中和
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